01:03 min | 10.08.2017 | Das Erste Speerwurf: Vetter haut einen 90er raus Johannes Vetter hat die Speerwurf-Konkurrenz bei der WM in London in der Qualifikation ins Staunen versetzt. Der Deutsche warf 91,20 m und ist im Finale der besten Zwölf dabei.

Speerwurf-Trio weiter, Vetter demonstriert Stärke

Johannes Vetter hat in der Speerwurf-Quali mit einer bärenstarken Vorstellung seine Gold-Ambitionen unterstrichen. Thomas Röhler und Andreas Hofmann taten sich schwerer, sind aber auch weiter.

Ergebnisse Leichtathletik, Speerwurf, Männer, Qualifikation, Gruppe A 1. Q GER Johannes Vetter 2. Q FIN Tero Pitkämäki 3. Q QAT Ahmed Bader Magour 4. Q KEN Julius Yego 5. Q POL Marcin Krukowski Alle Platzierungen

Kurz die Jacke ausgezogen, den Speer geworfen - und wieder die Sachen gepackt: Johannes Vetter hat die Qualifikation der Speerwerfer im Schnelldurchgang gemeistert. Der Weltjahresbeste aus Offenburg verbuchte 91,20 m und übertraf damit bei guten Windbedingungen im ersten Versuch die für den direkten Einzug ins Finale am Samstag (12.08.17/21.15 Uhr, im Liveticker bei sportschau.de) geforderten 83 m mehr als deutlich. "Der Plan war es eigentlich nur, die 83 m zu werfen. Aber wenn einer rausrutscht, rutscht einer raus", sagte Trainer Boris Obergföll im ZDF. Vetter selbst meinte: "Das hat sich beim Einwerfen schon angedeutet - und ich kann nicht mit 80 Prozent werfen."

Zwar benötigte nicht nur der 24-Jährige, der in diesem Jahr mit 94,44 m einen deutschen Rekord aufgestellt hat, lediglich einen Versuch zum Finaleinzug, aber die übrigen Athleten blieben weit hinter Vetter zurück. Die 91,20 m bedeuten Rekord in einer WM-Quali - und hätten von 2001 bis 2015 zu Gold gereicht. Der Meisterschaftsrekord von Jan Zelezny (Tschechien), der zuvor auch die Quali-Bestweite gehalten hatte, liegt bei 92,80 m.

Röhler und Hofmann tun sich schwerer

Ergebnisse Leichtathletik, Speerwurf, Männer, Qualifikation, Gruppe B 1. Q CZE Petr Frydrych 2. Q TRI Keshorn Walcott 3. Q GER Andreas Hofmann 4. Q GRE Ioannis Kiriazis 5. Q IND Davinder Singh 6. Q GER Thomas Röhler Alle Platzierungen

Für Thomas Röhler, den Zweiten der Jahresbestenliste (93,90 m), lief es derweil nicht so flüssig. Der Olympiasieger von Rio blieb in seinem ersten Versuch in der Gruppe B mit 80,88 m überraschend deutlich unter seinen Möglichkeiten. Der zweite landete auch "nur" bei 83,87 m, damit hatte der Olympiasieger aus Jena aber zumindest die Quali in der Tasche, sodass er auf seinen dritten Versuch verzichtete. Auch Andreas Hofmann musste "nachsitzen". Der 25-Jährige, der als Dritter das deutsche Top-Trio des Jahres (88,79) komplettiert, ließ seinen 82,35 m im ersten Versuch 85,62 m folgen. "Da ist mir ein kleiner großer Stein vom Herzen gefallen", sagte der Mannheimer, der als insgesamt Fünftbester weiter kam. "Wir sind zufrieden, zu dritt im Finale zu sein", meinte Röhler. Dort tritt das Trio gegen zehn weitere Athleten an, die allesamt die 83 m überboten haben.