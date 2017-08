03:23 min | 05.08.2017 | Das Erste David Storl ohne Probleme David Storl hat zum Auftakt des Kugel-Wettbewerbes ein Zeichen gesetzt. Der Leipziger kam im Vorkampf auf 21,41 Meter und ist damit sicher im Finale dabei.

Kugelstoßen

Storl mit einem Stoß ins Kugel-Finale

Kugelstoßer David Storl hat seine erste Aufgabe in London mit Bravour gelöst. Der Sachse überbot die Finalnorm schon im ersten Stoß um mehr als einen halben Meter und zog ins WM-Finale ein.

Gänzlich kalt ließ David Storl sein erster Auftritt bei der WM in London nicht. Seine beiden Stöße zum Warmmachen blieben unter der geforderten Finalnorm von 20,75 Metern. Bevor der 27-Jährige bei der Qualifikation der Kugelstoßer am Samstag (05.08.17) zum ersten "richtigen" Stoß in den Ring durfte, tigerte er umher. Als der Sachse dann als Neunter seiner Gruppe dran war, blieb er allerdings cool: Auf 21,41 Meter flog die Kugel im ersten Versuch. "Ich war auf den Punkt konzentriert", freute sich Storl, der mit dem Stoß locker "die Quali abhaken konnte". Im Finale am Sonntag (06.08.17/21:25 Uhr) will er "den positiven Trend fortsetzen" und seine Saisonbestleistung aus Gotha (21,87) knacken.

Nur Neuseeländer Walsh besser

Besser als der Deutsche war lediglich Tomas Walsh. Der Dritte der Weltjahresbestenliste aus Neuseeland stieß mit 22,14 Metern persönliche Saisonbestleistung. Auch der Weltjahresbeste Ryan Crouser brauchte nur einen Versuch, der US-Amerikaner kam mit 20,90 Metern ins Finale. Überraschend schwer tat sich Crousers Landsmann Joe Kovacs. Der Weltmeister von 2015, der die Kugel in dieser Saison schon auf 22,57 Meter gestoßen hatte, blieb mit seinen ersten beiden Versuchen unter der Norm. Der Dritte war ungültig. Als Zehntbester zog Kovacs trotzdem über die Weite ins Zwölfer-Finale ein.