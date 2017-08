Neben der Leichtathletik zählt auch Volleyball zu Katharina Molitors Leidenschaften. Ihren größten Erfolg feierte die Leverkusenerin aber im Speerwurf - mit dem Triumph bei der WM 2015.

Weltmeisterin! Katharina Molitor jubelt in Peking.

Katharina Molitor ist seit Jahren eine der besten Speerwerferinnen Deutschlands. Zuverlässig stand sie bei großen Meisterschaften im Finale - aber auch immer im Schatten ihrer nationalen Konkurrentinnen Christina Obergföll und Linda Stahl. Eine Medaille bei einer WM, EM oder Olympia blieb ihr lange verwehrt. Bis zur WM 2015. Da warf sie den Speer im Finale von Peking im letzten Versuch auf 67,69 m. Das bedeutete nicht nur persönliche Bestleistung, sondern auch den überraschenden Sieg. "Gold? Daran hätte ich nie gedacht. Das ist unglaublich, unbeschreiblich", jubelte Molitor.

Zweite Leidenschaft Volleyball

Molitors zweite sportliche Leidenschaft ist Volleyball. Sie läuft als Mittelblockerin für den Zweitligisten Bayer Leverkusen auf. Nach dem Abitur 2004 hätte sie sich fast ganz auf den Volleyballsport konzentriert, ein Hamburger Club wollte sie an die Elbe locken. Es fehlte nur ein Studienplatz in der Hansestadt, und so blieb Molitor in NRW.

Nach Nominierungschaos nicht nach Rio

Als Speerwerferin erlebte Molitor nach ihrem Triumph in Peking ein frustrierendes Olympia-Jahr 2016. Nach einer heiß diskutierten Entscheidung vertraten Stahl, Obergföll und Christin Hussong die deutschen Farben in Rio, eine Klage der EM-Vierten von Amsterdam scheiterte. Die amtierende Weltmeisterin musste die Sommerspiele vor dem Fernseher verfolgen.

Obergföll und Stahl haben ihre erfolgreichen Karrieren mittlerweile beendet. Auch sie habe an Rücktritt gedacht, wolle es aber noch einmal wissen, sagte die 33-Jährige. Die großen Weiten sind in dieser Saison noch ausgeblieben, in Erfurt reichten mäßige 61,16 m immerhin zum dritten DM-Titelgewinn. Als WM-Titelverteidigerin hat Molitor jedoch eine Wildcard für London. Spätestens nach der Heim-EM im kommenden Jahr in Berlin soll zumindest mit der Leichtathletik Schluss sein.