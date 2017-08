Raphael Holzdeppe ist der einzige deutsche Stabhochsprung-Weltmeister. 2013 krönte sich der Pfälzer zum "König der Lüfte". Nach Operation und Zwangspause verlief Olympia enttäuschend. Doch nun fliegt Holzdeppe wieder ...

Den 12. August 2013 wird Raphael Holzdeppe nie vergessen. Sämtliche Höhen bis 5,89 m überspringt der damals 23-Jährige an jenem Sommerabend bei der WM in Moskau im ersten Versuch. Der große Favorit Renaud Lavillenie patzt schon bei seiner Einstiegshöhe 5,65 m einmal und benötigt 24 Zentimeter höher drei Versuche. Dann kann der Franzose nicht nachlegen - und Holzdeppe gewinnt als erster deutscher Stabhochspringer Gold. "Einfach Wahnsinn. Ich habe mich gut gefühlt, aber damit rechnet man vorher nicht."

02:09 min | 12.08.2013 | Das Erste WM in Moskau: Holzdeppe holt Gold Überflieger: Raphael Holzdeppe avancierte 2013 in Moskau mit übersprungenen 5,89 m zum ersten deutschen Stabhochsprung-Weltmeister.

Weltrekord bei den Junioren

Fünf Jahre zuvor hatte Holzdeppe einen kometenhaften Aufstieg erlebt. In Biberach egalisierte der Zweibrücker mit 5,80 m den Junioren-Weltrekord des Russen Maxim Tarassow, bei der Junioren-WM gewann er mit 5,50 m Gold. Bei den Olympischen Spielen in Peking qualifizierte sich der bodenständige Pfälzer, der mit einer Anlaufgeschwindigkeit von bis zu 36,5 Stundenkilometern einer der schnellsten Stabhochspringer der Welt ist, schließlich mit 5,65 m für die Finalrunde und wurde Achter. Die logische Konsequenz: die Wahl zum deutschen Leichtathleten des Jahres 2008 - als bisher einziger Jugendlicher.

Rückschläge und dann ein starkes Jahr 2012

Björn Otto (l.) und Raphael Holzdeppe mit Olympia-Silber und Bronze.

Im Folgejahr verbuchte der Youngster bei der U23-EM erneut einen Titel, verpasste allerdings die Qualifikation für die Heim-WM in Berlin. 2010 wurde er bei der EM in Barcelona Neunter. Im Anschluss musste der begeisterte Basketballer jedoch einige Rückschläge verkraften, auch kleinere Verletzungen bremsten ihn immer wieder aus. 2012 zeigte Holzdeppe wieder starke Leistungen, holte sowohl bei der EM in Helsinki als auch bei den Olympischen Spielen Bronze. 5,91 m in London bedeuteten seinerzeit persönliche Bestleistung. "Das ist gigantisch. In den letzten Jahren war es doch immer wieder enttäuschend, auch wenn ich es bei einem internationalen Höhepunkt in das Finale geschafft hatte. Entweder habe ich viele Verletzungen gehabt oder es hat am Ende einfach nicht funktioniert."

Karriere-Knick nach der WM

Es folgte das Sensationsjahr 2013. Schon beim Diamond-League-Meeting in Rom ließ Holzdeppe erstmals die komplette Weltelite um Olympiasieger Lavillenie hinter sich, bevor er in Moskau Geschichte schreiben sollte. Doch dem weltmeisterlichen Höhenflug folgte ein tiefer Fall. Nichts wollte dem für gewöhnlich so selbstbewussten Stabartisten mehr gelingen, die Freiluft-Saison 2014 brach der Weltmeister wegen technischer Probleme ab. Verletzungen und Rückenprobleme plagten ihn, die Hallen-EM Anfang 2015 verpasste er, nachdem er bei der DM dreimal an der Einstiegshöhe von 5,35 m gescheitert war.

Zurück zu den Wurzeln und zum Erfolg

Raphael Holzdeppe bei der Arbeit.

Holzdeppe zog von München, wo er sich nach Olympia der Trainingsgruppe von Chauncey Johnson angeschlossen hatte, zurück in die Pfälzer Heimat. Zurück zu seinem früheren Trainer Andrej Tiwontschik in die vertraute Umgebung. Mit seiner Freundin, der Weitspringerin Sosthene Moguenara, zog er zusammen - und begann sich wieder wohl zu fühlen. Holzdeppe: "Das ganze Umfeld stimmt einfach. Meine Familie, meine Freunde sind hier, und die Trainingsbedingungen stimmen auch." Ende Juni 2015 meisterte er im russischen Tscheboksary wieder die 5,80-m-Marke und belegte bei der Team-EM mit 5,85 m Rang zwei hinter Lavillenie. Beim Demonstrationswettbewerb am Rande der Europaspiele in Baku siegt Holzdeppe mit 5,92 m und steigerte seine persönliche Bestleistung um einen Zentimeter.

Silber bei der WM in Peking

Bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg, bei denen er sich mit 25 Jahren erstmals den nationalen Titel sicherte, packte Holzdeppe schließlich noch einmal zwei Zentimeter drauf: 5,94 m ohne Fehlversuch bedeuteten Meisterschaftsrekord. Bei der WM in Peking biss er sich nach verhaltenem Start in den Wettkampf und ließ mit 5,90 m im dritten Versuch seinen ewigen Rivalen Lavillenie hinter sich. Das reichte am Ende zu Silber hinter dem Kanadier Shawnacy Barber. "Darum geht es, alles an dem Tag auszupacken, was man drauf hat. Ich bin überglücklich, dass es so gelaufen ist und sehr zufrieden mit der Silbermedaille."

Erste Operation und lange Pause

Das Olympia-Jahr 2016 begann vielversprechend. Im Januar übersprang Holzdeppe in Merzig aus verkürztem Anlauf souverän 5,70 m und verwies in Rouen wenige Tage später Barber und Lavillenie auf die Plätze. Seine Hallenbestleistung steigerte er dabei mit 5,84 m um zwei Zentimeter. Damit hatte der Zweibrücker die Norm für die Hallen-WM im März in Portland locker in der Tasche. Doch beim Aufwärmen für die Hallen-DM in Leipzig Ende Februar knickte er um und zog sich Innen- und Außenbandanrisse sowie einen Anriss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk des Sprungbeins zu. Zum ersten Mal musste sich Holzdeppe operieren lassen.

Olympische Enttäuschung

Das für die DM in Kassel geplante Comeback platze. Erst am 24. Juni 2016 kam er in Leverkusen zurück. Ohne besonderes Ergebnis, aber der Erkenntnis: "Leider heute keine Höhe, aber der Körper hat den Wettkampf ausgehalten - und nur das zählt." Eigentlich wollte der Olympia-Dritte von London kurz darauf bei der EM in Amsterdam den Richtwert für Rio angehen. Doch er verzichtete wegen fehlender Fitness und mit Blick auf Rio. Trotz fehlender Norm erhielt er schließlich einen Platz im Olympia-Team. Und immerhin: Kurz vor den Spielen meldete er sich in Mannheim mit einem Erfolgserlebnis zurück. Holzdeppe gewann die Konkurrenz mit einer übersprungenen Höhe von 5,70 m. Mehr als die Qualifikation war in Rio trotzdem nicht drin.

Rückschlag bei der DM

Unterkriegen ließ sich Holzdeppe aber nicht. Die Saison 2017 begann mit dem Titel bei den deutschen Hallenmeisterschaften. Bei der Hallen-EM in Belgrad kam er mit seinem ersten 5,80-m-Sprung seit mehr als einem Jahr auf Platz fünf - keine Spur mehr von der schweren Fußverletzung, die seine Saisonziele durchkreuzt hatte. In Hof schaffte er mit der gleichen Höhe die WM-Norm und jubelte per Twitter: "Yes!!! Endlich!! 5,80m und WM Norm!! Der Knoten ist geplatzt!!" Überraschend musste er bei der DM in Erfurt aber dem 18-jährigen Bo Kanda Lita Baehre vom TSV Bayer 04 Leverkusen den Vortritt lassen. Der sprang zwar nicht höher, benötigte für die 5,60 m zum Titel aber weniger Versuche. In London hat Holzdeppe dennoch Großes vor: "Ich möchte Gold gewinnen, das ist mein Ziel. Ich möchte den Titel zurückhaben."