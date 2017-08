01:30 min | 09.08.2017 | Das Erste | Autor/in: Henning Rütten

Vom Flüchtling zum WM-Teilnehmer

"Wir kommen von einer Bahn aus Dreck." Der Langstreckler Kadar Omar Abdullahi trat bei der WM in London für das Flüchtlings-Team an. Er ist vor dem Bürgerkrieg in Äthiopien geflohen.