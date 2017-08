03:04 min | 11.08.2017 | Das Erste

Weitsprung: Reese geht volles Risiko und gewinnt

Brittney Reese hat bei der WM in London einen hochklassigen Weitsprung-Wettkampf für sich entschieden. Silber ging an die Darya Klishina, Bronze an ihre US-Team-Kollegin Tianna Bartoletta.