800 m: Katharina Trost läuft ins Halbfinale

Teilweise erfolgreicher Auftakt für das deutsche Team bei der Leichtathletik-WM in Doha: Katharina Trost aus München hat am Freitag (27.09.19) in ihrem Vorlauf über 800 m das Ziel als Zweite erreicht. In 2:01,45 Min. sicherte sich die 24-Jährige damit einen Platz für das Halbfinale am Samstag. "Ein Traum", strahlte sie im Interview im Ersten. Ihre Münchner Teamkollegin und deutsche Meisterin Christina Hering schied hingegen aus: Die zweite DLV-Läuferin über diese Strecke benötigte 2:03,15 Min. und wurde in ihrem Lauf nur Vierte. Das reichte nicht, um sich als eine von sechs Zeitschnellsten für das Halbfinale zu qualifizieren. | 27.09.2019 16:53