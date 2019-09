800 m: Marc Reuther verpasst das Halbfinale klar

Das Halbfinale über 800 m bei der Leichtathletik-WM in Doha (Katar) findet am Sonntag (29.09.19, 20.55 Uhr, live bei ONE und auf sportschau.de) ohne deutsche Beteiligung statt: Der deutsche Meister Marc Reuther aus Frankfurt/Main kam in seinem Vorlauf in 1:47,31 Minuten abgeschlagen als Sechster und Letzter ins Ziel. Damit hatte der 23-Jährige auch keine Chance, über die Zeitregel in die nächste Runde einzuziehen. Dabei war der härteste Konkurrent in Reuthers Vorlauf gar nicht erst angetreten: Der Weltjahresbeste und Topfavorit Nijel Amos (Botswana) musste wegen Achillessehnenproblemen kurzfristig passen. | 28.09.2019 17:05