02:10 min | 29.09.2019 | Das Erste 100 m Halbfinale: Lückenkemper und Pinto abgeschlagen Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto sind bei der Leichtathletik-WM in ihren 100-m-Halbfinals von den Favoritinnen abgehängt worden. Alle drei Läufe kurz und kompakt!

Nachrichten

100 m - Lückenkemper und Pinto chancenlos

Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto haben über 100 m das Finale bei der Leichtathletik-WM in Doha deutlich verpasst. Topfavoritin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika setzte sich mit der schnellsten Zeit klar durch.

11,30 Sekunden brauchte Gina Lückenkemper, die damit Letzte in ihrem Halbfinale wurde. Diesmal hatte sie nicht mit dem Start, sondern auf den letzten Metern Probleme. "Ich hab heute irgendwie schmerzende Beine, da sind 100 Meter doch noch verdammt lang", sagte Lückenkemper bei ONE. "Irgendwie ist dieses Jahr über 100 Meter im Einzel bei mir total der Wurm drin."

Auch Tatjana Pinto war in ihrem Halbfinale ohne Chance, in 11,29 Sekunden wurde sie Fünfte in ihrem Lauf. "Da ist einiges, woran ich noch arbeiten muss, ich bin gerade sehr enttäuscht", sagte Pinto.

Hoffnung auf die Staffel

Als bislang letzte deutsche Läuferin hatte Melanie Paschke 1997 bei der WM in Athen den Endkampf über 100 Meter erreicht.

Während Pinto bereits am Montag den Vorlauf über 200 Meter bestreitet, wird Lückenkemper mit ihr zusammen nur noch über 4 x 100 Meter an den Start gehen. Das deutsche Sprint-Quartett führt die Weltjahresbestenliste mit einer Zeit von 41,67 Sekunden an.

Fraser-Pryce schnellste Läuferin im Halbfinnale

Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika war im dritten Lauf in 10,81 Sekunden die schnellste Läuferin im Halbfinale. Marie-Josee Ta Lou von der Elfenbeinküste und Dina Asher-Smith aus Großbritannien folgten in jeweils 10,87 Sekunden.