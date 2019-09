200 m - Favoriten im Halbfinale, Müller scheitert

02:43 min | 29.09.2019 | Das Erste

200 m Männer: Müller im Vorlauf gescheitert

Steven Müller ist bei der Leichtathletik-WM in Doha in seinem Vorlauf über 200 m als Sechster ausgeschieden. Topfavorit Noah Lyles aus den USA lief in seinem Rennen allzu lässig ins Ziel.