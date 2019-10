00:17 min | 02.10.2019 | Das Erste Schwanitz: "Mein erster Wettkampf ohne Alkohol" Kugelstoßerin Christina Schwanitz ist nicht begeistert von der Leichtathletik-WM in Katar. Es sei ihr erster großer Wettkampf, den sie ohne Alkohol bestreite, sagte sie im Ersten.

Bronze! Auf Kugelstoßerin Schwanitz ist Verlass

Christina Schwanitz hat bei der Leichtathletik-WM Bronze gewonnen. Die Kugelstoßerin holte damit die zweite Medaille für das deutsche Team in Doha.

Schwanitz musste sich mit 19,17 m nur Titelverteidigerin Gong Lijiao (China/19,55) und der Jamaikanerin Danniel Thomas-Dodd (19,47) geschlagen geben. Die Weltmeisterin von 2015 schob sich im zweiten Versuch eines spannenden Wettkampfs mit 18,87 m auf den Bronzerang vor, verlor ihn in Runde vier und holte ihn mit dem vorletzten, ihrem weitesten Stoß zurück. "Dieses Bronze ist mein ganz persönliches Gold", jubelte die Silbermedaillen-Gewinnerin von 2013, die ihren WM-Medaillensatz komplettierte, im ARD-Interview mit feuchten Augen.

Während sich Gong und Thomas-Dodd ein Duell um den Titel lieferten, bissen sich die restlichen Konkurrentinnen an Schwanitz' Marke die Zähne aus. Nach einer langwierigen Verletzung, die sie aus der Winterpause bis ins Frühjahr mitgeschleppt hatte, war die 33-Jährige als Nummer fünf der Weltjahresbestenliste in Doha angereist. Alina Kenzel und Sara Gambetta waren in der in der Qualifikation ausgeschieden.