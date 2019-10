Medien

Darum ist die WM nicht im katarischen TV zu sehen

Wer in diesen Tagen in Doha den Fernseher einschaltet, bekommt viel Sport zu geboten: Fußball-Champions-League, Tennis, Handball oder auch Basketball. Übertragungen von der Leichtathletik-WM im Khalifa-Stadion suchen die Fans auch in den Sportsbars der 800.000-Einwohner-Stadt Doha allerdings vergebens. Der Grund ist nach ARD-Informationen eine komplizierte Vertragssituation und ein Boykott der Nachbarstaaten. Auf der ganzen arabischen Halbinsel bleiben die Bildschirme in Sachen Doha 2019 schwarz.

Ein Anbieter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hatte sich bereits vor Jahren die TV-Rechte für den gesamten arabischen Raum gesichert. Das war lange vor dem Wirtschaftsboykott, den die VAE und Saudi-Arabien vor mehr als zwei Jahren gegen Katar ausgerufen haben. Als Reaktion auf den Boykott werden den Emiraten die Wettkampfbilder aus Doha trotz gültigen Vertrages nicht übermittelt. Ein Angebot des zu Al Jazeera gehörenden katarischen Sportsenders Bein-Sports, die Rechte nachträglich aus den VAE zurückzukaufen, wurde zurückgewiesen. Und so findet die Leichtathletik-WM im gesamten arabischen Fernsehraum nicht statt.

Coe zieht trotz Blackout positives Fazit

Die politische Situation in der Region bildet sich somit auch auf dem Fernsehmarkt ab. Und als wäre die Situation nicht schon bizarr und kompliziert genug, gibt es seit ein paar Monaten einen Piratensender, der sein Signal vermutlich von Saudi-Arabien aus sendet. Dieser Piratensender heißt Beout-Sports, als Verhöhnung von Bein-Sports, und hat sich in die Ausspielungswege des katarischen Fernsehsenders gehackt, um zum Beispiel dessen Bilder aus der Champions League als seine eigenen auszugeben.

Begeisterung für die Leichtathletik lässt sich in der arabischen Welt so nur schwer entfachen, die Hoffnung des Weltverbandes IAAF auf die Erschließung eines neuen Marktes im arabischen Raum war damit schon vor dem ersten Wettkampf in Doha hinfällig. Gleichwohl zog IAAF-Präsident Sebastian Coe ein überaus positives Zwischenfazit: "Ich kann mich nicht an eine Weltmeisterschaft erinnern, die auf diesem Niveau war".