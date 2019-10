Speerwurf

Dreifach-Triumph? - Der Traum der DLV-Speerwerfer

Gleich drei deutsche Speerwerfer haben gute Chancen auf den Weltmeistertitel: Olympiasieger Thomas Röhler, der deutsche Meister Andreas Hofmann und Titelverteidiger Johannes Vetter greifen nach Gold. Im deutschen Team gibt es aber auch eine Geschichte von großem Sportsgeist.

Mit Thomas Röhler, Andreas Hofmann und Johannes Vetter gibt es für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) eine selten große Chance auf eine Goldmedaille. Gleichzeitig zeigen die deutschen Speerwerfer einen kaum weniger ungewöhnlichen Zusammenhalt. "Jeder macht sein Ding, aber trotzdem gönnen wir uns gegenseitig den Erfolg", sagt Titelverteidiger Vetter. Einer soll zumindest durchkommen, der Traum vom historischen Dreifach-Triumph aber lebt.

DLV-Athleten dominieren den Speerwurf seit Jahren

"Es ist super offen", sagt Olympiasieger Röhler vor der Qualifikation am Samstag (05.10.2019, 15.30 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de), auf die einen Tag später (18.55 Uhr) zum WM-Abschluss das Finale folgt. "Acht Leute können Gold gewinnen. Der Speerwurf lebt von Überraschungen. Aber wir wollen alles geben, um keine Überraschung zuzulassen."

Seit 2016 haben die deutschen Werfer ganz oben nichts und niemanden zugelassen. Bei den Olympischen Spielen in Rio vor drei Jahren siegte Röhler, 2017 wurde Vetter Weltmeister, bei der EM 2018 in Berlin lag Röhler vor Hofmann. Diese Dominanz wollen die "Speeris" zehn Monate vor Olympia nicht herschenken. Das hochdekorierte Trio sowie "Joker" Julian Weber präsentiert sich als geschlossene Einheit. "Wir sind menschlich alle auf einer Wellenlänge und können auch sagen: 'Okay, heute war der andere einfach besser'", sagt Vetter.

Starke Konkurrenz in Doha

Auch wenn Röhler und Vetter zuletzt Verletzungsprobleme hatten, darf Träumen bei so viel Klasse erlaubt sein. Einen deutschen Dreifach-Erfolg gab es bei Weltmeisterschaften nur 1983 durch die DDR im Siebenkampf, ein "Triple" in einer Wurfentscheidung schaffte noch keine Nation.

Allerdings gibt es auch eine starke Konkurrenz: Der Este Magnus Kirt, der mit 90,61 m vor Vetter (90,03) und Hofmann (89,65) die Jahresweltbestenliste anführt, Asienmeister Chen Chao-Tsun aus Taiwan und der wiedererstarkte Weltmeister von 2015, Julius Yego aus Kenia, peilen allesamt den WM-Titel an.

Sportsgeist bei der Vergabe des vierten deutschen Startplatzes

Im Schatten der großen Teamkollegen steht Weber, doch spielte der Mainzer eine Rolle bei einer der schönsten Geschichten im Vorfeld der WM - die wiederum vom großen Zusammenhalt zeugt. Den Kampf um den vierten Startplatz in Doha hatte der deutsche Vizemeister knapp gegen den Potsdamer Bernhard Seifert verloren. Seiferts Formkurve knickte danach aber derart ein, dass der zugunsten Webers auf einen WM-Start in Doha verzichtete.

"Ich wusste irgendwann nur sicher: So willst du nicht zur WM fahren", schrieb Seifert bei TrueAthletes. "Denn da war ja auch noch Julian Weber. Ich wusste, er ist in Form. Ich wusste, er hat es verdient, zur WM zu fahren. Deshalb habe ich meinen Platz frei gemacht. Es war die wohl schwierigste Entscheidung in meinem bisherigen Sportlerleben."

Trainer Boris Obergföll hat "absolute Hochachtung vor dieser nicht alltäglichen Geste" - und Weber will sich mit einem Überraschungserfolg revanchieren: "Der Berni hat mir die Chance gegeben, dafür bin ich sehr dankbar. Ich werde ihn so gut wie möglich vertreten."