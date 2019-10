Deutsches Team

Klosterhalfen startet bei WM über 5.000 m

Die 22 Jahre alte deutsche Medaillenhoffnung Konstanze Klosterhalfen hat sich entschieden, bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften über 5.000 m an den Start zu gehen. Das meldet die Deutschen Presse-Agentur. Sie hatte bis zuletzt offen gelassen, ob sie in Doha über 1.500 m oder die Langstrecke antritt.

Die deutsche Rekordhalterin geht damit erstmals am Mittwoch im Vorlauf im Khalifa-Stadion an den Start (17.25 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de). Das Finale über 5.000 m steht dann am Samstag (5. Oktober 2019, 20.25 Uhr live im Ersten) auf dem Programm. Die dpa zitiert Oliver Mintzlaff, der als Macher im Hintergrund bei Klosterhalfens Karriereplanung gilt und die 22-Jährige kürzlich als "Jahrtausendtalent" bezeichnet hat. Der Vorstandschef von Bundesligist RB Leipzig und frühere Langstreckenläufer traut der Leverkusernerin bei der WM eine "Weltklasseleistung" zu: "Konstanze verkörpert Biss, einen unfassbaren Willen und eine starke Mentalität."