4x100 m Staffel

DLV-Frauen im Staffel-Finale - Aus für die Männer

Die deutsche Frauen-Sprintstaffel hat nur knapp das WM-Finale in Doha erreicht. Mit schlechten Wechseln machte sich das DLV-Quartett das Leben schwer. Die deutschen Männer waren trotz Saisonbestzeit zu langsam, um am Samstag um die Medaillen mitlaufen zu dürfen.

Lisa-Marie Kwayie (Berlin), Yasmin Kwadwo (Leverkusen), Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) und Schlussläuferin Gina Lückenkemper (Berlin) gingen am Freitag (04.10.2019) als Weltjahresschnellste an den Start im Khalifa International Stadium: Beim ISTAF in Berlin war das DLV-Quartett - allerdings in anderer Besetzung - 41,67 Sekunden gelaufen.

Von dieser Zeit waren die deutschen Sprinterinnen im WM-Vorlauf in Doha aber weit entfernt: Nach zwei schlechten und einem ordentlichen Wechsel reichte es in 42,82 Sekunden nur zu Platz fünf, aber über die Zeitschnellsten-Regel kam der DLV-Vierer trotzdem weiter. "Wir hatten dieses Mal das Glück auf unserer Seite. Hoffentlich brauchen wir das morgen nicht", sagte Lückenkemper im ZDF. Das WM-Finale steht am Samstag (05.10.2019, 21.05 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de) an.

Die deutsche 100-Meter-Meisterin Tatjana Pinto (Paderborn) kann wegen einer Knieverletzung, die sie sich im 200-Meter-Halbfinale zuzog, auch dann nicht eingesetzt werden. Schnellste Staffel in den beiden Vorläufen war Jamaika (42,11 Sekunden) vor Großbritannien (42,25) und China (42,36). Titelverteidiger USA gewann den ersten Vorlauf in 42,46 Sekunden.

Ergebnisse Leichtathletik, 4 x 100 m, Frauen, 1. Vorlauf 1. Q USA Dezerea Bryant / Teahna Daniels / Morolake Akinosun / Kiara Parker 2. Q TRI Semoy Hackett / Kelly-Ann Baptiste / Reyare Thomas / Kamaria Durant 3. Q SUI Ajla Del Ponte / Sarah Atcho / Mujinga Kambundji / Salome Kora 4. NED Nargelis Statia Pieter / Marije van Hunenstijn / Jamile Samuel / Naomi Sedney 5. KAZ Rima Kaschafutdinowa / Elina Michina / Swetlana Golendowa / Olga Zafronova Alle Platzierungen Leichtathletik, 4 x 100 m, Frauen, 2. Vorlauf 1. Q JAM Natalliah Whyte / Shelly-Ann Fraser-Pryce / Jonielle Smith / Natasha Morrison 2. Q GBR Asha Philip / Imani Lansiquot / Ashleigh Nelson / Daryll Neita 3. Q CHN Xiaojing Liang / Yongli Wei / Lingwei Kong / Manqi Ge 4. q GER Lisa-Marie Kwayie / Yasmin Kwadwo / Jessica-Bianca Wessolly / Gina Lückenkemper 5. q ITA Abreu Johanelis Herrera / Gloria Hooper / Anna Bongiorni / Irene Siragusa Alle Platzierungen

Reus: "Wir haben uns sehr gut verkauft"

Die deutschen Männer gingen in der Besetzung Julian Reus (Erfurt), Joshua Hartmann (Köln), Roy Schmidt und Marvin Schulte (beide Leipzig) in ihren Vorlauf. Dort klappten zwar die Wechsel deutlich besser als zuvor bei den Frauen, dafür aber reichte es läuferisch nicht, um einen der acht Finalplätze zu ersprinten. 38,24 Sekunden bedeuteten zwar Saisonbestzeit für die DLV-Männer, als Siebte ihres Vorlaufs mussten sie aber der Konkurrenz den Vortritt lassen.

Enttäuscht waren die deutschen Sprinter danach aber nicht: "Wir haben uns sehr gut verkauft mit zwei Youngstern im Team. Das Niveau vorne ist schon ordentlich", sagte Julian Reus im ZDF. Er und seine Teamkollegen blickten schon voraus: In Tokio wollen sie im nächsten Jahr das Finale bei den Olympischen Spielen erreichen.

Schnellste Staffel bei den Männern war im Vorlauf Großbritannien in Weltjahresbestzeit (37,56 Sekunden) vor Südafrika (37,65 Sekunden) und Japan (37,78 Sekunden)