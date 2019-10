Diskuswurf

Wachablösung im Diskuswurf - Pérez Weltmeisterin

Diskuswerferin Yaimé Pérez aus Kuba hat erstmals WM-Gold gewonnen - vor ihrer Teamkollegin Denia Caballero und Altmeisterin Sandra Perkovic. Die deutschen Werferinnen enttäuschten.

Nach zweimal Blech endlich Gold: Die Kubanerin Yaimé Pérez hat zum ersten Mal den WM-Titel gewonnen und damit die über Jahre dominierende Sandra Perkovic aus Kroatien abgelöst. Die Jahresbeste lieferte sich am Freitag (04.10.2019) im Finale von Doha einen Zweikampf mit ihrer Teamkollegin Denia Caballero, den sie mit 69,17 m im fünften Versuch für sich entschied. Caballeros 68,44 m waren Silber wert. Für Perkovic blieb Bronze (66,72). Pérez hatte bei den vergangenen Weltmeisterschaften in London und Peking jeweils den undankbaren vierten Platz belegt.

Müller wird Achte

Nadine Müller, WM-Dritte von 2015, hatte wie die anderen beiden deutschen Werferinnen nichts mit dem Kampf um die Medaillen zu tun. Bei ihrer siebten WM-Teilnahme in Serie belegte die 32-Jährige vom SV Halle mit 61,55 m Rang acht. Sie blieb damit weit unter ihrer Bestleistung (68,89) und ihren Möglichkeiten. "Alle sind schwer reingekommen außer die Kubanerinnen", sagte Müller im ZDF. "Ich bin trotzdem zufrieden, aber es hätte noch ein, zwei Meter weiter gehen können."

Vita und Pudenz nicht im Endkampf

Es lief nicht in ihrem ersten WM-Finale für Kristin Pudenz.

Müller war miserabel gestartet - mit einem Fehlversuch und einem Wurf unter der 60-Meter-Marke. Erst im dritten Versuch übertraf sie ihre bis dahin noch vor ihr liegenden Teamkolleginnen Claudine Vita und Kristin Pudenz. Vita, in dieser Saison die stärkste deutsche Werferin, kam nicht einmal annähernd an ihren Bestwert von 66,64 m heran. Mit 60,77 m belegte sie am Ende Platz neun. Nur der elfte Platz blieb für WM-Debütantin Pudenz. Sie kam bei ihrem ersten ganz großen Wettkampf überhaupt nicht zurecht. Ihr bester Wurf landete noch vor der 58-Meter-Markierung (57,69).