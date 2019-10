01:02 min | 05.10.2019 | Das Erste Japaner Yamanishi holt Gold über 20 km Gehen Der Japaner Toshikazu Yamanishi hat bei der Leichtathletik-WM in Doha Gold über 20 km Gehen gewonnen. Silber ging an den Russen Wassili Misinow, Bronze an den Schweden Perseus Karlström. Die Zieleinläufe.

20 km Gehen

Brutale Nachtschicht - Japaner Yamanishi geht zu Gold

Der Japaner Toshikazu Yamanishi hat extremen Bedingungen getrotzt und sich erstmals den Weltmeistertitel im 20 km Gehen geholt. Christopher Linke beendete die Hitzeschlacht als starker Vierter.

Beim 20 km Gehen der Männer hat die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha am frühen Samstagmorgen (05.10.2019) die nächste brutale Nachtschicht erlebt. Bei 32 Grad und 78 Prozent Luftfeuchtigkeit erwies sich Toshikazu Yamanishi als der Athlet, der die unglaublich harten Bedingungen am besten tolerierte. Und es war kein Zufall. Der Japaner war als Jahresschnellster an den Start gegangen und holte sich knapp zehn Monate vor den Olympischen Spielen in seinem Heimatland in 1:26:34 Stunden die Goldmedaille. Es war die langsamste Zeit, die je in einem WM-Rennen erzielt wurde. Yamanishi machte einen japanischen Doppelsieg perfekt. Sein Landsmann Yusuke Suzuki hatte zuvor den Titel über 50 km gewonnen.

Linke ganz starker Vierter

Christopher Linke (l.) bewies Nehmerqualitäten.

Silber ging an der Strandpromenade Corniche an den unter neutraler Flagge startenden Russen Wasilij Misinow (1:26:49). Bronze holte sich Perseus Karlström aus Schweden (1:27:00). Einen ganz starken Wettkampf lieferte Christopher Linke ab. Der 30 Jahre alte Potsdamer wurde in 1:27:19 Stunden Vierter - es ist sein beste Platzierung bei einem internationalen Rennen. Bei der WM 2017 war er Fünfter geworden. "Damit kann ich zufrieden sein", sagte Linke im ZDF. Er hatte unterwegs beide Transponder für die Zeitmessung verloren, sodass seine Zeit zunächst im System nicht angezeigt wurde.

"Man kann sich an Hitze anpassen"

Mit den Bedingungen sei er überraschend gut zurechtgekommen. "Ich hatte nie den Zeitpunkt, an dem ich dachte, dass ich überhitze. Man kann sich an Hitze anpassen." Für Tokio sei genug Zeit, sich noch besser vorzubereiten. Ein dickes Lob gab es vom Bundestrainer: "Chris hat eine tolle kämpferische Leistung abgeliefert und bewiesen, dass er zur Weltspitze gehört", sagte Ronald Weigel im ZDF. "Ich habe Respekt vor allen, die hier durchgekommen sind. Es waren die schlechtesten Bedingungen in der ganzen Zeit hier." Hagen Pohle belegte in 1:32:20 Stunden Rang 17.

Ergebnisse Leichtathletik, 20 km Gehen, Männer, Rennen Gold JPN Toshikazu Yamanishi Silber ANA Wasilij Misinow Bronze SWE Perseus Karlström 4. GER Christopher Linke 5. TUR Salih Korkmaz 17. GER Hagen Pohle GER Nils Brembach Alle Platzierungen

Brehmbach bricht nach 15 Kilometern zusammen

Nils Brehmbach gehörte zu denen, die es nicht ins Ziel schafften. Der EM-Fünfte erlitt einen Hitzekollaps. Nach 15 Kilometern taumelte er einem Verpflegungsstand entgegen, wirkte benommen und kippte dann förmlich aus den Latschen. Er wurde sofort mit einer ganzen Kiste Eiswürfeln überschüttet, ehe er auf eine Trage gelegt und ins Medizinzelt gebracht wurde. "Er ist auf dem Weg der Besserung", sagte Weigel, nachdem Linke im Ziel war.