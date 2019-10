05:15 min | 05.10.2019 | Das Erste Weitsprung - Mihambo mit bester Weite ins Finale Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo hat mit der klar besten Qualifikations-Weite bei der Leichtathletik-WM in Doha das Finale erreicht.

Weitsprung

Gold-Favoritin Mihambo im Weitsprung-Finale

Malaika Mihambo ist bei der WM in Doha souverän ins Weitsprung-Finale eingezogen: In ihrem ersten und einzigen Sprung in der Qualifikation landete die Favoritin auf die Goldmedaille nahe der Sieben-Meter-Marke.

In fünf Wettbewerben sprang Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz in dieser Saison bereits weiter als sieben Meter. Genau das ist auch das Ziel der Europameisterin für das WM-Finale am Sonntag (06.10.2019, 18.15 Uhr, im Liveticker auf sportschau.de), um die erhoffte Goldmedaille zu gewinnen.

In der Qualifikation am Samstag (05.10.2019) sprang die 25-Jährige weit vor dem Brett ab, kam aber dennoch auf 6,98 m. "Ich weiß, dass ich auf einem sehr hohen Niveau bin. Das war ein Sicherheitssprung. Wenn's drauf ankommt, will ich da sein", sagte sie der Sportschau. Die Zweite der Weltjahresbestenliste, Ese Brume aus Nigeria, war neben Mihambo die einzige Springerin, die die geforderte Qualifikations-Weite von 6,75 m im ersten Versuch meisterte (6,89 m).

Drei Sieben-Meter-Springerinnen im Jahr 2019

Titelverteidigerin ist in Doha die vierfache Weltmeisterin Brittney Reese aus den USA, die in der Weltjahresbestenliste mit 7,00 m auf Platz drei liegt. Mihambos weitester Satz in dieser Saison waren 7,16 m - 2019 ist sie noch ungeschlagen in Wettkämpfen. Brume liegt in diesem Jahr bei 7,05 m. Die zehn besten Weiten der Saison gehen auf das Konto dieser drei Athletinnen.

Mihambo kann in Doha nach Heike Drechsler (1983 und 1993) als erst zweite deutsche Weitspringerin Weltmeisterin werden.