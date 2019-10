02:45 min | 06.10.2019 | Das Erste 100 m Hürden: Roleder wird erste Hürde zum Verhängnis Ein schlecht genommenes erstes Hindernis hat Cindy Roleder bei der Leichtathletik-WM in Doha über 100 m Hürden das Finale gekostet. Alle Halbfinals, auch mit Weltrekordlerin Kendra Harrison.

100 m Hürden

Roleder verpasst das Finale über 100 m Hürden

Cindy Roleder hat das WM-Finale über 100 m Hürden verpasst. Im Halbfinale hatte sie Schwierigkeiten bei der ersten Hürde.

Cindy Roleder lief in 12,86 Sekunden auf Platz vier in ihrem Halbfinale und verfehlte damit den zum direkten Einzug in den Endlauf benötigen Platz unter den besten Zwei. Als eine der Zeitschnellsten kam sie ebenfalls nicht ins Finale.

"Ich war zu dicht an der ersten Hürde", sagte Roleder im ZDF. "Und dann hab ich zwei Hürden gebraucht, um wieder klarzukommen. Es ist halt schade, wenn Dir sowas im Halbfinale passiert." Ihr nächstes Ziel sei nun Olympia 2020 in Tokio.

Ergebnisse Leichtathletik, 100 m Hürden, Frauen, 1. Halbfinale 1. Q JAM Danielle Williams 2. Q USA Nia Ali 3. q NED Nadine Visser 4. GER Cindy Roleder 5. HUN Luca Kozak Alle Platzierungen

Im Vorlauf war Roleder schneller

In Roleders stark besetzem Halbfinal-Lauf siegte die Peking-Weltmeisterin und Jahresweltbeste Danielle Williams (Jamaika) in 12,41 Sekunden vor der zweimaligen Hallen-Weltmeisterin Nia Ali (USA/12,44) sowie der Niederländerin Nadine Visser, die in 12,62 Landesrekord lief. Weltrekordlerin Kendra Harrison (USA) gewann ihr Halbfinale in 12,58 Sekunden, im letzten Durchgang lag die Nigerianerin Tobi Amusan (12,48) vorne.

In ihrem Vorlauf war Roleder in 12,76 Sekunden am Samstag hinter Weltrekordlerin Kendra Harrison aus den USA (12,55) auf Platz zwei gelaufen. Das Finale heute Abend (19.50 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) findet nun ohne sie statt. Vor vier Jahren hatte Roleder in Peking noch WM-Silber gewonnen - ihr bislang größter sportlicher Erfolg auf internationaler Bühne.

Viele Favoritinnen nicht dabei

Olympiasiegerin Brianna McNeal aus den USA war in den Vorläufen wegen eines Fehlstarts disqualifiziert worden. Titelverteidigerin Sally Pearson aus Australien und auch Vize-Weltmeisterin Dawn Harper Nelson (beide ebenfalls aus den USA) haben ihre Karrieren beendet und sind deshalb in Doha nicht dabei.

Auch die Bronzemedaillengewinnerin von London 2017, Pamela Dutkiewicz vom TV Wattenscheid, startet in Doha nicht, sie hat die Saison verletzt bereits abbrechen müssen. Deshalb ist Roleder in diesem Jahr die einzige Hürdensprinterin aus dem DLV bei der Weltmeisterschaft.