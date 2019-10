01:22 min | 06.10.2019 | Das Erste 7,30 m! Mihambos Wahnsinns-Satz zu Gold Da freuten sich selbst ihre Kontrahentinnen mit ihr: der Wahnsinns-Satz auf 7,30 m zu Weitsprung-Gold von Malaika Mihambo bei der Leichtathletik-WM in Doha in voller Schönheit!

Weitsprung

Weitsprung-Gold! - Mihambo fliegt 7,30 m

Favoritin Malaika Mihambo hat im Weitsprung-WM-Finale dem Druck stand gehalten - und wie! Mit persönlicher Bestleistung von 7,30 m gewann sie überlegen die Goldmedaille und katapultierte sich in die Top 10 der ewigen Weltbestenliste im Weitsprung. Es war der zweite WM-Titel für das deutsche Team in Doha nach Niklas Kauls Gold im Zehnkampf.

Die Gratulationen zum WM-Titel gab es für Malaika Mihambo am Sonntag (06.10.2019) im Khalifa-Stadion in Doha von ihren elf Finalkonkurrentinnen bereits nach dem dritten Versuch: Einem verhaltenen ersten Sprung auf 6,52 m und einem ungültigen zweiten ließ die 25-Jährige einen perfekten Satz folgen: 7,30 m - so weit war seit drei Jahren keine Weitspringerin auf der Welt mehr gesprungen. "Ich wusste, dass ich die Beste bin und mein Niveau höher ist als das der anderen. Jetzt hat einfach alles gepasst. Ich kann es selbst noch nicht fassen, bin einfach nur glücklich", sagte die Goldmedaillengewinnerin im ZDF.

Persönliche Bestleistung um 14 Zentimeter gesteigert

Mihambo deklassierte ihre Kontrahentinnen um den Titel deutlich und verbesserte ihre persönliche Bestleistung um 14 Zentimeter. Silber sicherte sich die Ukrainerin Maryna Bekh-Romanschuk mit 6,92 m. Die Zweite der Weltjahresbestenliste, Ese Brume aus Nigeria, gewann Bronze mit 6,91 m. Die Titelverteidigerin und insgesamt vierfache Weltmeisterin Brittney Reese (USA) war in der Qualifikation ausgeschieden.

Ergebnisse Leichtathletik, Weitsprung, Frauen, Finale Gold GER Malaika Mihambo Silber UKR Maryna Bech-Romantschuk Bronze NGR Ese Brume 4. USA Tori Bowie 5. BLR Nastassia Mirontschyk-Iwanowa Alle Platzierungen

Mihambo folgt Drechsler in die Top 10

Mit ihrer Gold-Weite von 7,30 m steht Mihambo nun auf Platz zehn in den Top 10 der ewigen Weltbestenliste im Weitsprung - als zweite Deutsche nach Heike Drechsler, die mit dem deutschen Rekord von 7,48 m (aufgestellt 1988) dort Rang drei inne hat. Der weiteste Satz jemals gelang 1988 Galina Chistyakova aus der damaligen Sowjetunion: 7,52 m bedeuten bis heute Weltrekord.

Drechsler: "Ich gönne es ihr von Herzen"

Drechsler ist auch die einzige Deutsche, die vor Mihambo Weltmeisterin im Weitsprung geworden war: 1983 in Helsinki und 1993 in Stuttgart. "Ich freue mich wahnsinnig für sie, das hat sie sich verdient. Ich gönne es ihr von Herzen", sagte Drechsler dem Sport-Informationsdienst (SID) zu Mihambos Goldsprung. Dass ihr in Doha etwas Außergewöhnliches gelungen ist, hat die 25-Jährige offenbar schnell realisiert: "An so einen Sprung komme ich vielleicht nicht so schnell wieder heran. Aber mal sehen, was die nächste Saison bringt", sagte Mihambo im ZDF.

05:09 min | 06.10.2019 | Das Erste Weitsprung: Nervenstarke Mihambo wird Weltmeisterin Erst zwei verpatzte Sprünge, dann ging's los: Mit 7,30 m und zwei weiteren Siebenmeter-Sprüngen hat sich Malaika Mihambo bei der Leichtathletik-WM in Doha Gold gesichert. Ihr ganzer Wettkampf!

Beeindruckende Weitsprung-Saison

Mit dem WM-Sieg veredelte die Athletin der LG Kurpfalz eine herausragende Saison. Sie hatte in diesem Jahr bereits mehrfach die magische Sieben-Meter-Marke übersprungen, Anfang August mit 7,16 m bei den deutschen Meisterschaften ihre bis zum WM-Finale gültige persönliche Bestleistung aufgestellt.

Dass die Europameisterin von Berlin 2018 als klare Goldfavoritin bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha antreten würde, war klar. Diese Rolle nahm sie im Khalifa-Stadion auch entsprechend selbstbewusst an: "Ich weiß, dass ich auf einem sehr hohen Niveau bin", hatte sie nach der Qualifikation am Samstag (05.10.2019) gesagt, als sie mit 6,98 m ebenfalls weiter als alle anderen Springerinnen kam.

Mit Gold ab in den Urlaub

Mit diesem Paukenschlag gehört Mihambo bei den Sommerspielen 2020 in Tokio gehört die gebürtige Heidelbergerin zu den Medaillenhoffnungen - wenn sie gesund bleibt und ihre Form ins nächste Jahr bringen kann. Jetzt ist allerdings erst einmal Erholung angesagt, und zwar sofort. Für die Weltmeisterin geht's vier Wochen in den Urlaub nach Thailand. Abflug: Montagfrüh um 8.30 Uhr ...