00:35 min | 29.09.2019 Siegerehrung für Medaillengewinnerinnen von 2013 Anita Wlodarczyk aus Polen und Wang Zheng aus China haben bei der WM 2013 Medaillen gewonnen, die sie erst jetzt bekamen. Damals bekamen gedopte Sportlerinnen die Plaketten umgehängt, wie man nun weiß.

Hintergrund

Nachträgliche Medaillen - ein kleiner Trost, mehr nicht

von Chaled Nahar

Bei der Leichtathletik-WM in Doha finden 15 Siegerehrungen statt, die nichts mit den aktuellen Wettkämpfen zu tun haben. Es sind nachträgliche Würdigungen bestohlener Athletinnen und Athleten.

Als Anita Wlodarczyk aus Polen ihre Goldmedaille von der WM 2013 in Händen hielt, freute sie sich sogar ein bisschen. Die Hammerwerferin küsste die Medaille, die sie eigentlich in Moskau gewonnen hatte, die ihr aber erst am Sonntag (29.09.2019) in Doha nachträglich überreicht wurde. Wang Zheng aus China stand neben ihr, sie hat nun die Bronzemedaille statt vorher nichts.

Der Rahmen war so feierlich wie möglich: mit Hymne, Podest und Feuerwerk. Der Grund für die verspätete Zeremonie: Tatyana Lysenko aus Russland war des Dopings überführt worden.

Medaillen per Post statt im Stadion

Auch Nadine Kleinert war eingeladen. Die frühere Kugelstoßerin aus Magdeburg sollte eigentlich am Dienstag eine Medaille überreicht bekommen. Bei ihr geht es um die WM 2007, Silber steht ihr zu, sie wird aber nicht zur Zeremonie erscheinen. "Das ist eine Geste, ja", sagte Kleinert, die heute als Paketzustellerin arbeitet, der Frankfurter Rundschau. "Aber 'tschuldigung: Die arbeitende Bevölkerung hat keine Zeit."

Nadzeya Ostapchuk, der 2007 in Osaka Silber im Kugelstoßen umgehängt wurde, hatte inzwischen mehrere positive Dopingtests gehabt. Fast 20 Mal ist Kleinert nach positiven Dopingtests anderer Athletinnen schon hochgestuft worden. Sie habe aufgehört zu zählen, sagte sie. Mehrfach erzählte Kleinert die Geschichte, wie sie einige Medaillen per Post erhielt. Jubel und Freude im Stadion sind spontan und vorm Briefkasten nicht nachzuholen. Das Prinzip "Herzlichen Glückwunsch nachträglich" funktioniert im Sport nicht. Es ist nur ein kleiner Trost. "Ich kann mich darüber nicht mehr freuen", sagte Kleinert.

15 Medaillen, bis zu zwölf Jahre alt

Andere rechtmäßige Gewinnerinnen und Gewinner vergangener Weltmeisterschaften sind aber gekommen, viele alte Medaillen wechseln in Doha die Besitzer. 15 Medaillen, davon zwei goldene und drei silberne, sollen für verschiedene Disziplinen neu vergeben werden.

Es geht dabei um die Weltmeisterschaften 2007, 2009, 2011 und 2013, bei denen des Dopings überführte "Gewinnerinnen" und "Gewinner" nachträglich disqualifiziert worden sind. Für die 15 neuen Medaillenvergaben sind 16 gedopte Athletinnen und Athleten verantwortlich: zwölf aus Russland, zwei aus Weißrussland, jeweils einen Fall gab es in Griechenland und der Türkei.

Geplante nachträgliche Ehrungen in Doha WM Medaille Disziplin Geschlecht 2007 Bronze Dreisprung Frauen 2007 Bronze Kugelstoßen Frauen 2009 Bronze Weitsprung Frauen 2009 Bronze Hochsprung Frauen 2009 Bronze Zehnkampf Männer 2011 Gold 3000 m Hindernis Frauen 2011 Silber 50 km Gehen Männer 2011 Silber Speerwurf Frauen 2013 Silber 50 km Gehen Männer 2011 Bronze Kugelstoßen Frauen 2011 Bronze 20 km Gehen Männer 2011 Bronze 20 km Gehen Frauen 2013 Gold Hammerwurf Frauen 2013 Bronze Hammerwurf Frauen 2013 Bronze 20 km Gehen Frauen

Die Liste wirkt lang, doch sie müsste eigentlich noch länger sein. Schließlich fehlt Kleinert in der Aufzählung, da sie die Medaille nicht in Doha entgegennehmen wird. Christina Obergföll, die erst im August 2019 in Offenburg Olympisches Silber aus dem Jahr 2008 erhalten hatte, ist bei der Ehrung für Bronze bei der WM 2011 im Speerwurf ebenfalls nicht dabei. Es bleibt unklar, wer noch alles nicht anreisen wird, um sich die teilweise zwölf Jahre alten Medaillen abzuholen.

Der Betrug wirkt lange nach

Der Diebstahl der Medaillen durch Doping hat aber mehr Folgen als den Betrug um die spontane Freude nach dem Wettbewerb. Manche Karrieren hätten ganz anders verlaufen können. Denn Sponsorenverträge gibt es durch mediale Präsenz - und die entsteht, wenn Sportlerinnen und Sportler bei Siegerehrungen mit Medaillen in die Kameras winken.

Der Hammerwerfer Markus Esser, der bei der WM 2005 und bei der EM 2006 Vierter geworden war, erhielt 2015 und 2018 die Bronzemedaillen dieser Wettbewerbe. Er habe mit seiner Frau zusammengerechnet, was ihm an Sponsorengeld entgangen sei. Die kalkulierte Zahl wolle er nicht nennen, "aber es ist ein großer Batzen Geld", erzählte er bei sportschau.de.

Und es bleiben andere unschöne Momente, sagte Esser. "Ein Medienvertreter hat beim Dreh eines kurzen Films vor einem Wettbewerb zu mir gesagt: 'Esser, dich können wir da nicht gebrauchen, du wirst eh immer nur Vierter.' So ein Satz schmerzt im Rückblick dann noch mehr." Der Betrug mit Doping wirkt lange nach.