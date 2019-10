06:33 min | 02.10.2019 | Das Erste Zehnkampf: Warner mit schnellster Zeit über 100 m Damian Warner aus Kanada hat über die 100 m im Zehnkampf die schnellste Zeit hingelegt, bester DLV-Athlet war Kai Kazmirek.

Zehnkampf

Zehnkampf-Trio kommt gut aus den Startblöcken

Ein solider Start für die deutschen Männer und eine Ansage vom Weltrekordler. Die Zehnkämpfer sind mit dem 100-m-Sprint in ihren Wettkampf gestartet.

Das deutsche Zehnkampf-Trio ist sehr solide in seinen ersten Wettkampftag bei der Leichtathletik-WM in Doha gestartet. In der Auftaktdisziplin, dem 100-m-Sprint, lieferten alle drei am Mittwoch (02.10.2019) Leistungen im Rahmen der an sie gestellten Erwartungen ab. Weltrekordler Kevin Mayer aus Frankreich übertraf sie gleich zum Auftakt: In 10,50 Sekunden war er zwar nicht der Zeitschnellste, stellte aber gleich zum Auftakt eine persönliche Bestleistung auf. Mit dem Weitsprung geht es weiter.

Kazmirek mit Saisonbestleistung

Am besten von den drei Deutschen kam Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) aus den Startblöcken. Der WM-Dritte von London sprintete in 10,82 Sekunden über die Ziellinie. Damit war er drei Hundertstel schneller als bei seiner bisherigen Saisonbestleistung in Ratingen und packte die ersten 901 Punkte auf sein Konto. Vorerst bedeutet das Platz 9.

Ergebnisse Leichtathletik, Zehnkampf, Männer, 100 Meter, 1. Lauf 1. EST Janek Öiglane 2. ANA Ilja Schkurenjow 3. EST Maicel Uibo 4. GER Tim Nowak 5. NED Pieter Braun 6. GER Niklas Kaul Alle Platzierungen Leichtathletik, Zehnkampf, Männer, 100 Meter, 2. Lauf 1. POL Pawel Wiesiolek 2. GER Kai Kazmirek 3. USA Devon Williams 4. VEN Georni Jaramillo 5. NOR Martin Roe Alle Platzierungen Leichtathletik, Zehnkampf, Männer, 100 Meter, 3. Lauf 1. CAN Damian Warner 2. CAN Pierce Lepage 3. FRA Kevin Mayer 4. GRN Lindon Victor 5. USA Solomon Simmons Alle Platzierungen

Gut gestartet ist auch Tim Nowak. Der Ulmer wurde in seinem Vorlauf Vierter und stellte in 11,12 Sekunden seine Saisonbestzeit ein (Platz 17). Knapp unter seiner Bestmarke in diesem Jahr blieb der Mainzer Niklas Kaul in 11,27 (20.).