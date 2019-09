Coleman und Gatlin sprinten "easy" ins Halbfinale

Bolts Nachfolger gesucht

Ergebnisse Leichtathletik, 100 m, Männer, 6. Vorlauf 1. Q USA Christian Coleman 2. Q ITA Lamont Marcell Jacobs 3. Q JPN Abdul Hakim Sani Brown 4. BRA Rodrigo Do Nascimento 5. BAR Mario Burke Alle Platzierungen Leichtathletik, 100 m, Männer, 2. Vorlauf 1. Q USA Justin Gatlin 2. Q CAN Andre De Grasse 3. Q GBR Adam Gemili 4. q JAM Tyquendo Tracey 5. NZL Edward Osei-Nketia Alle Platzierungen

Doch seine Nachfolger beziehungsweise ehemaligen Konkurrenten scheinen bereit, die Lücke auf die ganz schnelle Art und Weise zu schließen: Topfavorit Christian Coleman, der in diesem Jahr bereits 9,81 Sekunden und damit schneller als jeder andere gerannt ist, gewann seinen Vorlauf in 9,98 Sekunden. Er nahm auf den letzten 15 Metern das Tempo raus, trotzdem war auch in den WM-Vorläufen niemand schneller als er. Coleman hatte vor der WM wegen drei verpasster Dopingtests innerhalb eines Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Aus formalen Gründen entging er jedoch einer Sperre.

"Oldie" Gatlin auch mit 37 Jahren noch schnell unterwegs

Titelverteidiger Justin Gatlin, mit 37 Jahren der "Oldie" im Feld, kam in seinem Vorlauf nach 10,06 Sekunden als Erster ins Ziel. Der US-Amerikaner ist noch schlechter beleumundet als Coleman: Er war in seiner Karriere bereits zweimal wegen Dopings gesperrt.

Herausforderer Divine Oduduru aus Nigeria, mit 9,86 Sekunden in diesem Jahr bisher die Nummer zwei der Welt, hatte seinen Start kurzfristig abgesagt. Deutsche Sprinter sind in diesem Jahr auf der kurzen Distanz nicht bei der WM dabei - Julian Reus und Co. konzentrieren sich auf die Staffel. Die Entscheidung um Gold fällt am Samstag (21:15 Uhr, im Liveticker auf sportschau.de).