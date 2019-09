12:53 min | 27.09.2019 | Das Erste Krause über 3.000 m Hindernis im Finale Gesa Krause hat bei der Leichtathletik-WM in Doha über 3.000 m Hindernis in ihrem Vorlauf den dritten Platz belegt und damit das Finale erreicht. "Mit der Medaillenvergabe wird es aber schwer", sagte sie in der ARD.

Krause spart Kräfte fürs Finale über 3.000 m Hindernis

Gesa Felicitas Krause hat ihr erstes Ziel bei der Leichtathletik-WM in Doha erreicht: Die deutsche Rekordhalterin lief am Freitag (27.09.19) über 3.000 m Hindernis in ihrem Vorlauf ein kontrolliertes Rennen und sicher ins Finale.

In einem taktisch geprägten Lauf - es war der zweite von insgesamt drei - konnte sich Krause lange Zeit in der Mitte des Feldes aufhalten, erst in der letzten Runde schob sie sich auf Position drei, die zum direkten Einzug ins Finale nötig war. Auf der Zielgeraden kam ihr die Dänin Anna Emilie Möller noch gefährlich nahe, am Ende aber hatte Krause in 9:18,82 Min. das Ticket fürs Finale sicher. "Bei einer WM braucht man den zusätzlichen Nervenkitzel nicht", sagte Krause vom Verein Silvesterlauf Trier im Interview im Ersten. "Das hat Kraft gekostet, aber ich habe nun zwei Tage Zeit, mich zu erholen."

Ausblick aufs Finale: "Ich werde mein Bestes geben"

Ergebnisse Leichtathletik, 3000 m Hindernis, Frauen, 2. Vorlauf 1. Q KEN Beatrice Chepkoech 2. Q USA Courtney Frerichs 3. Q GER Gesa Felicitas Krause 4. q DEN Anna Emilie Möller 5. q ALB Luiza Gega Alle Platzierungen

Krause gilt als eine von nur wenigen Medaillenkandidatinnen für den Deutschen Leichtathletik-Verband bei dieser Weltmeisterschaft. 2015 hatte sie Bronze gewonnen, im WM-Finale vor zwei Jahren in London war die deutsche Rekordhalterin und zweimalige Europameisterin unverschuldet gestürzt und als Neunte ins Ziel gekommen. Die 27-Jährige dämpfte aber die Erwartungen: "Auf dem Papier zu den Besten zu gehören, heißt nicht automatisch, dass es dann auch im Wettkampf klappt. Wir haben hier grandiose Mädels am Start. Ich freue mich aber auf die Herausforderung - und werde mein Bestes geben."

Topfavoritinnen auf Gold im Khalifa-Stadion sind am Montag (30.09.19, 20:50 Uhr, im Liveticker auf sportschau.de) Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech, die den Vorlauf mit Krause in 9:18,01 Min. gewann, und Hyvin Kiyeng aus Kenia. Olympiasiegerin Ruth Jebet (Bahrain) fehlt in Doha nach einer Suspendierung wegen eines positiven Dopingtests.