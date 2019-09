01:42 min | 30.09.2019 | Das Erste 400 m Hürden: Warholm stürmt überlegen zu Gold Karsten Warholm hat mit einem furiosen Lauf Gold über 400 m Hürden bei der Leichtathletik-WM in Doha gewonnen. Zweiter wurde Rai Benjamin (USA), umjubeltes Bronze holte Abderrahman Samba aus Katar.

400 m Hürden

Warholm wieder Weltmeister - Erste Medaille für Katar

Im WM-Finale über 400 m Hürden hat Karsten Warholm seine Stärke auf dieser Strecke eindrucksvoll demonstriert: Der Norweger gewann in Doha klar vor Rai Benjamin aus den USA und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel aus London. Grund zum Jubeln hatten aber auch die WM-Gastgeber.

Der 23 Jahre alte Warholm machte schon vor dem Start des Rennens am Montagabend (30.09.19) mit Gestik und Mimik deutlich, wie siegesgewiss er sich fühlte: Wie Tarzan klopfte er sich mit beiden Fäusten auf die Brust und brüllte seine Anspannung heraus. Die Konkurrenz auf den Nebenbahnen zeigte sich dann auch einigermaßen beeindruckt: Der Norweger lief in 47,42 Sekunden einen Start-Ziel-Sieg heraus - sprach hinterher aber von einem "sehr schweren Rennen". Für den Zweiten der Weltjahresbestenliste, Rai Benjamin aus den USA, blieb in 47,66 Sekunden die Silbermedaille.

Laut bejubelt wurde im Khalifa-Stadion in Doha aber vor allem der Drittplatzierte: Abderrahman Samba gewann in 48,03 Sekunden die erste Medaille für Katar bei der Heim-WM.

Ergebnisse Leichtathletik, 400 m Hürden, Männer, Finale Gold NOR Karsten Warholm Silber USA Rai Benjamin Bronze QAT Abderrahaman Samba 4. IVB Kyron McMaster 5. USA Tj Holmes Alle Platzierungen

Warholm ist zweitschnellster Hürdenläufer der Geschichte

Vor Warholm hatten nur die "Hürden-Legende" Edwin Moses (1983/1987) und dessen US-Landsmann Kerron Clement (2007/2009) sowie Felix Sanchez aus der Dominikanischen Republik (2001/2003) den WM-Doppelschlag auf der 400-m-Strecke geschafft. Den 27 Jahre alten Weltrekord von Kevin Young aus den USA (46,78) verfehlte Warholm im Finale in Doha aber deutlich. Der Norweger hatte sich in diesem Jahr auf 46,92 gesteigert und ist damit zweitschnellster Hürdenläufer der Geschichte.

Luke Campbell (Frankfurt/Main) war bei seiner WM-Premiere im Halbfinale ausgeschieden, der deutsche Meister Constantin Preis (Sindelfingen) war nicht über den Vorlauf hinausgekommen.