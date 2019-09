04:04 min | Das Erste 4x400 m Mixed-Staffel: Felix holt zwölftes WM-Gold Bei der Weltmeisterschafts-Premiere über 4x400 m in der Mixed-Staffel gab es in Doha noch einmal eine Sternstunde für Allyson Felix: Die Amerikanerin gewann ihr insgesamt zwölftes WM-Gold.

4x400 m Mixed

Mixed-Staffel der USA mit Weltrekord zu Gold

Im ersten WM-Finale des Mixed-Staffel-Wettbewerbs haben die USA in Doha in Weltrekord-Zeit triumphiert. Allyson Felix gewann bereits den zwölften WM-Titel in ihrer Karriere - sie ist die erfolgreichste Athletin in der Geschichte der Leichtathletik-Weltmeisterschaften.

Das US-Team mit Wilbert London, Allyson Felix, Courtney Okolo und Michael Cherry setzte sich am Sonntagabend (29.09.19) in 3:09,34 Minuten klar gegen Jamaika (3:11,78) durch. Bronze holte sich knapp dahinter Bahrain mit 3:11,82 Minuten.

Die sechsmalige Olympiasiegerin Felix, die an Position zwei gelaufen war, holte in ihrer Karriere bei Weltmeisterschaften neben den zwölf Goldmedaillen noch dreimal Silber und zweimal Bronze - da kann selbst ein Usain Bolt nicht mithalten. Nach der Geburt ihrer Tochter Camryn feierte die 33-Jährige im vergangenen Juli ihr Comeback und qualifizierte sich für die Staffel der USA. Felix war seit 2003 ohne Unterbrechung bei jeder WM dabei.