4x400 Meter

WM-Titel für US-Staffeln - 13. Gold für Allyson Felix

Die USA-Staffeln der Frauen und Männer haben ihre WM-Finals über 4x400 m in Doha eindrucksvoll beherrscht und jeweils Gold gewonnen. Die erfolgreichste WM-Athletin Allyson Felix feierte den insgesamt 13. WM-Titel ihrer Karriere.

Im Finale der besten acht Staffeln liefen am Sonntagabend (06.10.2019) Phyllis Francis, Sydney Mclaughlin, Dalilah Muhammad und Wadeline Jonathas in 3:18,92 Minuten Weltjahresbestzeit. Die Silbermedaillengewinnerinnen aus Polen (3:21,89) hatten im Ziel - trotz Landesrekords - fast drei Sekunden Rückstand auf die Amerikanerinnen. Die Jamaikanerinnen waren als Mitfavoritinnen auf Gold gehandelt worden, sie liefen am Ende aber nur zu WM-Bronze (3:22,37)

Die erfolgreichste WM-Athletin Allyson Felix war im Finale nicht dabei, sie hatte aber am Samstag (05.10.2019) mit dazu beigetragen, dass die USA-Staffel als Vorlaufschnellste ins WM-Finale einzogen - deshalb bekommt auch sie in Doha eine Goldmedaille. Die Sammlung der 32-Jährigen, die 2005 in Helsinki erstmals bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften dabei war, umfasst jetzt 18 Mal Edelmetall: 13 Gold, drei Silber und zwei Bronze.