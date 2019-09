13:45 min | 30.09.2019 | Das Erste 5000 m Finale: Edris schlägt die Ingebrigtsens Der Äthiopier Muktar Edris gewann bei der Leichtathletik-WM in Doha das 5000-m-Finale und hängte dabei alle drei Ingebrigtsen-Brüder ab. Das packende Rennen in voller Länge!

5.000 m

Jakob Ingebrigtsen geht über 5.000 m leer aus

Im 5.000-m-WM-Finale in Doha sah es am Montagabend (30.09.19) lange so aus, als könne der Norweger Jakob Ingebrigtsen eine Medaille gewinnen. Kurz vor Schluss zog die Konkurrenz aber vorbei. Der Äthiopier Muktar Edris triumphierte.

Der Titelverteidiger aus Afrika hatte mehr Reserven: Der 25-Jährige setzte sich in einem schnellen Rennen in 12:58,85 Minuten vor seinem Landsmann Selemon Barega (12:59,70) durch. Es war der erste Doppelsieg über die zwölfeinhalb Stadionrunden in der WM-Geschichte und das erste Gold für Äthiopien bei den WM-Wettbewerben in Katar. Bronze ging an den Kanadier Mohammed Ahmed (13:01,11).

Der 19 Jahre alte Europameister Jakob Ingebrigtsen war auf Platz fünf in 13:02,93 Minuten der schnellste aus dem Ingebrigtsen-Brüder-Trio: Henrik kam in 13:36,25 Minuten auf Rang 13, Filip schied aus.

Ergebnisse Leichtathletik, 5000 m, Männer, Finale Gold ETH Muktar Edris Silber ETH Selemon Barega Bronze CAN Mohammed Ahmed 4. ETH Telahun Haile Bekele 5. NOR Jakob Ingebrigtsen Alle Platzierungen

Kenias Topläufer nicht am Start

Kenias Topläufer Michael Kibet und Daniel Simiyu durften in Doha nicht starten. Die Läufernation steht unter besonderer Doping-Beobachtung, alle Athleten müssen vor der WM dreimal außerhalb der Wettkämpfe getestet worden sein, um starten zu dürfen. Kibet und Simiyu konnten dies nicht nachweisen. Die beiden DLV-WM-Teilnehmer über die 5.000 m, Richard Ringer (Rehlingen) und Sam Parsons (Frankfurt), waren im Vorlauf ausgeschieden.