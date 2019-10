Diskuswurf

Starkes WM-Debüt von Diskuswerferin Pudenz

Kristin Pudenz ist mit nur einem Wurf ins Finale der Diskuswerferinnen eingezogen. Anders als die WM-Debütantin muss Claudine Vita auf die zweite Qualifikations-Gruppe hoffen, in der Nadine Müller wirft.

Genauso dürfte sich Kristin Pudenz ihr Weltmeisterschafts-Debüt vorgestellt haben: Die deutsche Meisterin brauchte bei der Leichtathletik-WM in Doha in der Qualifikationsgruppe A am Mittwoch (02.10.19) mit ihrem Diskus nur einen Versuch, um die geforderte Weite von 63 Metern zu knacken. "Mir geht's super, das war eine Punktlandung", sagte die Studentin aus Potsdam im ZDF. Nach ihrem Wurf auf 63,35 Meter kündigte sie zudem an, fürs Finale "noch was drauf" zu legen. Ihren Diskus warf die 26-Jährige in diesem Jahr schon auf 64,37 Meter.

Anders als Pudenz muss überraschenderweise Claudine Vita zittern. Die Neubrandenburgerin, die in diesem Jahr mit ihrem ersten 66-Meter-Wurf ein Ausrufezeichen gesetzt hatte, blieb mit allen drei Versuchen unter der geforderten Weite. Der Beste landete bei 62,31 Metern. Damit belegt sie zur Halbzeit der Konkurrenz Rang fünf. Mindestens zwölf Athletinnen sind im Finale dabei. Bisher haben sich vier direkt qualifiziert.

Ergebnisse Leichtathletik, Diskuswurf, Frauen, Qualifikation, Gruppe A 1. Q CRO Sandra Perkovic 2. Q CUB Denia Caballero 3. Q BRA Andressa de Morais 4. q CHN Bin Feng 5. q GER Julia Harting 6. GER Anna Rüh Alle Platzierungen

Müller, Perkovic und Caballero in Gruppe B

In der Qualifikationsgruppe B ist auch Nadine Müller dabei. Die zweifache WM-Medaillengewinnerin (Silber 2011 und Bronze 2015) hat in dieser Saison eine Bestleistung von 64,52 Metern abgeliefert. Ihre persönliche Bestweite von 68,89 Metern ist bereits sieben Jahre alt.

Topfavoritinnen auf Gold in Doha sind Titelverteidigerin Sandra Perkovic aus Kroatien und mit dem Saisonbestwert von 69,20 Metern die Kubanerin Denia Caballero, die ebenfalls in der zweiten Gruppe in den Ring steigen.