28.09.2019 | Diskus: Quali-Aus für Olympiasieger Harting Diskuswurf-Olympiasieger Christoph Harting ist bei der Leichtathletik-WM in Doha überraschend in der Qualifikation gescheitert. Ähnlich erging es David Wrobel, nur Martin Wierig kam ins Finale.

Diskuswurf

WM-Aus für Diskus-Olympiasieger Harting

Die Negativserie von Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hält an: Wie bei der EM 2018 in Berlin verpasste er auch bei der WM in Doha das Finale. DLV-Teamkollege David Wrobel schied wie Harting aus, aber Martin Wierig zitterte sich erfolgreich durch die Qualifikation.

65,50 m waren am Samstag (28.09.19) eigentlich gefordert, um ins Finale einzuziehen - davon war Christoph Harting in allen drei Versuchen (60,31 m, 62,04 m, 63,08 m) weit entfernt. Er blieb knapp drei Meter unter seiner Saisonbestleistung (66,01 m). Dem 29-jährigen Berliner fehlten am Ende 23 Zentimeter, um einen der zwölf Finalplätze im Khalifa International Stadium zu erreichen. "Nach dem Einwerfen ist ihm der Kreislauf abgepurzelt. Das passiert ihm immer mal wieder", nannte Bundestrainer Christoph Lönnfors im ZDF einen möglichen Grund für das WM-Aus.

Harting selbst gab nur ein ganz kurzes Statement ab: "Das ist nicht mein Wetter. Vielen Dank für das Interesse an meiner Person, ich bleibe aber meinem Weg treu: Ich gebe bis zum Abschluss der olympischen Saison keine Interviews und bedanke mich für Ihr Verständnis. Schönen Feierabend." Seinen "Interview-Verzicht" hatte Harting bereits nach den deutschen Meisterschaften in Berlin im Sommer angekündigt. Er hatte in diesem Jahr mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen, schaffte aber trotzdem die Qualifikation für seine zweite WM-Teilnahme nach 2015 in Peking. Vor zwei Jahren konnte sich der Berliner nicht für die Weltmeisterschaften in London qualifizieren.

Daniel Stahl aus Schweden klarer Titelfavorit

Ergebnisse Leichtathletik, Diskuswurf, Männer, Qualifikation, Gruppe A 1. q JAM Fedrick Dacres 2. q ROU Alin Alexandru Firfirica 3. q CYP Apostolos Parellis 4. q SWE Simon Pettersson 5. q GER Martin Wierig 8. GER David Wrobel Alle Platzierungen Leichtathletik, Diskuswurf, Männer, Qualifikation, Gruppe B 1. Q SWE Daniel Stahl 2. q AUS Matthew Denny 3. q IRI Ehsan Hadadi 4. q NOR Ola Isene 5. q LTU Andrius Gudzius 7. GER Christoph Harting Alle Platzierungen

Dagegen schaffte der deutsche Meister Martin Wierig aus Magdeburg mit 63,65 m den Einzug in die Entscheidung am Montag (30.09.19, 20.15 Uhr, Liveticker auf sportschau.de). "Dort kann er befreit auftreten und sicherlich noch was draufpacken", freute sich Bundestrainer Lönnfors. Wierigs Magdeburger Vereinskollegen David Wrobel reichten 62,34 m nicht für das Weiterkommen bei seiner ersten WM-Teilnahme.

Der Weltjahresbeste Daniel Stahl (67,88 m) aus Schweden, der starke Jamaikaner Fedrick Dacres (65,44 m) sowie Titelverteidiger und Europameister Andrius Gudzius (64,14 m/Litauen) gaben sich keine Blöße und kämpfen um die Medaillen.