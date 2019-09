02:59 min | 30.09.2019 | Das Erste Diskuswerfen Männer: Stahl siegt und sprintet Daniel Stahl hat nach Silber bei WM und EM bei der Leichtathletik-WM in Doha Diskus-Gold gewonnen. Nach dem letzten Versuch musste die Freude beim Schweden raus. Martin Wierig enttäuschte nicht.

Diskuswurf

Stahl holt ersehntes erstes Diskus-Gold

Nach Silber bei der WM 2017 und der EM 2018 hat Diskuswerfer Daniel Stahl aus Schweden seine erste internationale Goldmedaille gewonnen. Martin Wierig aus Magdeburg landete im Finale in Doha auf Rang acht.

Daniel Stahl ist der überragende Diskuswerfer in dieser Saison: Mit 71,86 m führt er die Weltjahresbestenliste an - als einziger knackte er 2019 die 71-Meter-Marke. Der 27-jährige Gewinner der Diamond-League-Serie ließ sich am Montagabend (30.09.19) von der Konkurrenz nicht aus der Ruhe bringen: Sein weitester Wurf im Khalifa-Stadion landete bei 67,59 m. Fedrick Dacres aus Jamaika holte mit 66,94 m Silber, für Lukas Weisshaidinger gab es mit 66,82 m Bronze.

Ergebnisse Leichtathletik, Diskuswurf, Männer, Finale Gold SWE Daniel Stahl Silber JAM Fedrick Dacres Bronze AUT Lukas Weißhaidinger 4. ROU Alin Alexandru Firfirica 5. CYP Apostolos Parellis 8. GER Martin Wierig Alle Platzierungen

Wierig mit Platz acht sehr zufrieden

Martin Wierig warf 64,98 m weit - Platz acht für ihn im WM-Finale.

Der 32 Jahre alte Martin Wierig aus Magdeburg, der sich im Unterschied zu Olympiasieger Christoph Harting für das Finale qualifiziert hatte, konnte wie erwartet nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. 64,98 m bedeuteten am Ende Rang acht im zwölfköpfigen Finalfeld. "Das war heute von mir eine sehr, sehr gute Leistung", sagte der deutsche Meister im ZDF.

Der Litauer Andrius Gudzius, Weltmeister 2017 in London, hatte nur einen gültigen Versuch (61,55 m) und schaffte es dann nicht in den Endkampf. David Wrobel war wie Harting in der Qualifikation ausgeschieden.