Gold! Katar feiert Hochsprung-Weltmeister Barshim

Der Anfeuerung der Zuschauer im Khalifa-Stadion sei Dank: Hochspringer Mutaz Essa Barshim aus Katar hat seinen WM-Titel in einem spannenden Finale erfolgreich verteidigt. Er gewann die ersehnte erste Goldmedaille für die Gastgeber der Weltmeisterschaft in Doha.

Jubel, Klatschen, laute Begeisterung: Am achten WM-Tag der Leichtathleten in Doha war dank des Auftritts von Lokalmatador Mutaz Essa Barshim endlich und zum ersten Mal überhaupt auch die Stimmung im vollbesetzten Khalifa International Stadium weltmeisterlich. Dazu trug am Freitagabend (04.10.2019) vor allem Barshim mit seiner sportlichen Darbietung bei.

Der in jüngster Vergangenheit von Verletzungen gebeutelte Katarer war zum Saisonhöhepunkt nicht nur körperlich, sondern auch nervlich auf der Höhe: Als nur noch vier Springer im Wettbewerb waren und ihm das Ausscheiden drohte, meisterte der Weltmeister von London 2017 die 2,33 m im dritten Versuch. Danach drehte er auf: 2,35 m und 2,37 m übersprang der 28-jährige Sohn sudanesischer Einwanderer im ersten Versuch - und setzte sich so an die Spitze des Klassements. Die Konkurrenz - Michail Akimenko und Ilja Iwanjuk aus Russland sowie der Weltjahresbeste und Vize-Europameister Maksim Nedasekau aus Weißrussland - konnte bei der letzten Höhe nicht mehr kontern. Silber ging an Akimenko, Bronze an Iwanjuk - beide starten als neutrale Athleten und sprangen mit 2,35 m je persönliche Bestleistung.

Ergebnisse Leichtathletik, Hochsprung, Männer, Finale Gold QAT Mutaz Essa Barshim Silber ANA Michail Akimenko Bronze ANA Ilja Iwanyuk 4. BLR Maxim Nedasekau 5. CUB Luis Enrique Zayas Alle Platzierungen

Nur einer war je besser als Barshim

Barshim ist mit einer Bestleistung von 2,43 m der zweitbeste Hochspringer der Geschichte: Nur der Kubaner Javier Sotomayor sprang im Sommer 1993 im spanischen Salamander zwei Zentimeter höher. Mit Sotomayor teilt sich der Katarer nun die Ehre, Gold bei zwei Weltmeisterschaften gewonnen zu haben. Dem Kubaner gelang das 1993 und 1997. In Barshims Medaillensammlung befinden sich zudem Silber von den Olympischen Spielen 2016 in Rio und WM-Bronze aus Moskau 2013.

Der einzige deutsche WM-Teilnehmer in Doha im Hochsprung, Europameister Mateusz Przybylko aus Leverkusen, hatte in der Qualifikation das Finale verpasst.