04:49 min | 27.09.2019 | Das Erste Hochsprung - Onnen mit Bestleistung ins Finale

Finale! Imke Onnen auf den Punkt topfit

Mit ungläubigen Blicken hat Imke Onnen ihren Einzug ins Hochsprung-Finale bei der WM in Doha quittiert: In der Qualifikation sprang sie über 1,94 m - persönliche Bestleistung eingestellt. Für Christina Honsel aus Dortmund sind die Weltmeisterschaften dagegen schon wieder vorbei - sie übersprang nur 1,80 m.

Die 25-Jährige aus Hannover war ohne große Erwartungen und mit einer Saisonbestleistung von 1,92 m nach Doha gereist. Im Wettkampf im Khalifa International Stadium lief es trotz einer Erkältung am Freitag (27.09.19) aber sehr gut für Onnen. Nach einer "runden" Qualifikation (nur über 1,92 m benötigte sie drei Versuche) zeigte sich die Hochspringerin im Interview im Ersten "richtig happy. Es ging alles richtig gut heute." Im Finale am Montag (30.09.19, 19:30 Uhr, im Liveticker auf sportschau.de) will sie "die gleiche Höhe gerne noch einmal springen. Ich werde mein Bestes geben."

Lassizkene gilt wieder als klare Favoritin

Favoritin auf Gold ist die bei der WM als neutrale Athletin startende Russin Marija Lassizkene. Sie gewann die WM-Titel 2015 und 2017 - und besser als sie (2,06 m) ist in diesem Jahr noch keine Springerin gewesen. Allerdings könnte ihr die immer stärker werdende U23-Europameisterin Julija Lewtschenko aus der Ukraine durchaus gefährlich werden. Die EM-Dritte Marie-Laurence Jungfleisch fehlt verletzt und bereitet sich bereits auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio vor.