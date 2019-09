12:53 min | 27.09.2019 | Das Erste Krause über 3.000 m Hindernis im Finale Gesa Krause hat bei der Leichtathletik-WM in Doha über 3.000 m Hindernis in ihrem Vorlauf den dritten Platz belegt und damit das Finale erreicht. "Mit der Medaillenvergabe wird es aber schwer", sagte sie in der ARD.

Final-Vorschau

3.000 m Hindernis - Krause gegen Kenia und die USA

Gesa Felicitas Krause will im Finale über 3.000 m Hindernis bei der Leichtathletik-WM in Doha nach einer Medaille greifen - auch wenn andere die Favoritinnen sind.

Die ganze Quälerei, die ganzen Entbehrungen, all das Training - am Montag (30.09.2019, im Liveticker auf sportschau.de) kurz vor 21 Uhr MESZ soll sich das alles für Gesa Felicitas Krause auszahlen. Wenn die deutsche Rekordhalterin in Doha um Edelmetall kämpft, hat die 27-Jährige ein Jahr Plackerei hinter sich. Dafür schuftete Krause im Vorfeld wie noch nie, seit Ende Oktober 2018 gönnte sie sich keinen freien Tag. "Das ist für einen Außenstehenden vermutlich wirklich unvorstellbar", sagt Krause. Für ihre Ziele ackerte sie in Höhentrainingslagern in Kenia, den USA, der Schweiz und Südafrika.

Starke Konkurrenz für Krause

Die Konkurrenz ist stark. Drei Kenianerinnen um Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech, die für Bahrain startende gebürtige Kenianerin Winfred Mutile Yavi und die USA mit Titelverteidigerin Emma Coburn und der WM-Zweiten Courtney Frerichs haben bessere Bestleistungen als Krause.

Doch Krause geht ohnehin davon aus, dass für eine Medaille ihr eigener deutscher Rekord von 9:07,51 Minuten, aufgestellt erst Ende August, wohl fallen muss. "Wenn ich am Ende des Rennens in Doha eine neue Bestzeit abgeliefert und alles aus mir herausgeholt habe und bin damit Vierte, Fünfte, Sechste, Siebte oder Achte, muss ich das akzeptieren", hatte Krause im Vorfeld gesagt: "Aber dass ich von einer Medaille träume, ist klar."

02:43 min | 11.08.2017 | Das Erste Tapfere Krause untröstlich: "Tut einfach weh" Gesa Felicitas Krause erlebte 2017 ein bitteres WM-Finale über 3.000 m Hindernis. Nach einem Sturz kämpfte sie sich tapfer als Neunte ins Ziel. Im Interview schilderte sie das Rennen aus ihrer Sicht.

Bitterer Sturz im WM-Finale 2017

Und kämpfen kann sie. Nach ihrem Bronze-Coup bei der WM 2015 lief sie zwei Jahre später in die Herzen der Fans: Unverschuldeter Sturz, Aufholjagd, Platz neun. In Doha hofft sie nun wieder auf etwas Zählbares. Und die Olympischen Spiele in Tokio sind ohnehin immer im Blickpunkt.

"Es wird sehr schnell, das Niveau ist hoch"

Doch nun geht es erstmal um die WM. "Ich bin eine Wettkämpferin", sagt Krause: "Ich denke, es wird sehr schnell, das Niveau ist sehr hoch. Es wird nicht einfach, aber dafür ist man ja bei einer WM."

In der Qualifikation schob sich Krause erst am Ende auf den dritten Platz, der zum direkten Einzug ins Finale nötig war. Auf der Zielgeraden kam ihr die Dänin Anna Emilie Möller noch gefährlich nahe, am Ende aber hatte Krause in 9:18,82 Minunten das Finale sicher.