06:48 min | 01.10.2019 | Das Erste 200 m: WM-Debütant Lyles sprintet zu Gold Noah Lyles hat bei der Leichtathletik-WM in Doha wie erwartet den Titel über 200 m geholt. Allerdings musste der Amerikaner gegen Andre De Grasse und Alex Quinonez ordentlich kämpfen.

200 m

Noah Lyles: Gold, Charisma und eine Liebeserklärung

von Bettina Lenner aus Doha

In Doha sprintete Noah Lyles bei seinem WM-Debüt auf Anhieb zu Gold über 200 m. Der neue Usain Bolt will er nicht sein. "Ich bin ich", sagt der junge US-Amerikaner, der ohnehin nur ein Idol hat: Seine Mutter, der er einen rührenden Brief schrieb.

Kurz vor dem Start brüllte er laut los, dann sprintete er mit grau gefärbten Haaren zu Gold. Erinnerungen wurden wach. Zwangsläufig. Die Disziplin, die Show, der Habitus - ist Noah Lyles der neue Usain Bolt? Der sehnsüchtig erwartete Nachfolger des langjährigen Leichtathletik-Dominators, der nach seinem Karrierende erstmals seit 2003 bei einer WM fehlt? Auf keinen Fall, stellte der 22-jährige aus Florida nach seinem Sieg in 19,83 Sekunden klar: "Sagt nicht, ich bin der neue Bolt. Ich bin ich. Aber wenn ihr mich mögt, werde ich euch sehr gerne unterhalten. Meine Zeit ist gekommen."

Auf Anhieb Weltmeister

200-Meter-Läufer Noah Lyles und sein Alter Ego.

Der Amerikaner beherrscht die komplette Klaviatur der Showbühne. Hat Charisma, flirtet mit den Kameras, ist witzig, cool, extrovertiert und musikalisch. Er rappt, was ziemlich gut klingt und schon manch eine Pressekonferenz aufgelockert hat, vor den Olympischen Spielen in Tokio will er ein Album rausbringen. Im Ziel zeigt er schon mal den Moonwalk oder einen Rückwärtssalto, in Doha zeugte sein grau-melierter Schopf gleichermaßen von Selbstbewusstsein und Zielstrebigkeit: Die Farbe hatte der US-Amerikaner in Anlehnung an die Figur einer Manga-Serie gewählt, deren Haarefarbe in Bestform ins Silberne wechselt.

Schnelle Beine besitzt der mit 1,80 m Körpergröße und 70 Kilogramm eher zierliche Sprinter auch, womit die Erfolge stimmen - und damit die wesentliche Zutat, die es braucht, um ein Star zu sein: In Doha krönte sich der extravagante WM-Debütant auf Anhieb zum Weltmeister, nachdem er im Juli auf seiner Paradestrecke in 19,50 Sekunden zum viertschnellsten 200-m-Läufer der Geschichte avanciert war. "Ich weiß nicht, wieviele Leute es schaffen, bei ihrer ersten WM-Teilnahme Gold zu holen. Es fühlt sich unglaublich an", sagte er.

Ein Danke, das zu Tränen rührt

In einem virtuellen Brief, den er vor der WM schrieb, ließ der begnadete Sprinter mit dem breiten Grinsen keine Zweifel daran, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat. "Liebe Mom, wenn mich Menschen fragen, wer mich inspiriert hat, dann ist die Antwort, dass Du es bist", schrieb Lyles in berührenden Zeilen an seine Mutter, die ihn und seine beiden Geschwister ganz allein und in bescheidenen Verhältnissen über die Runden brachte: "Wir beide wissen, was Du durchmachen musstest. Du hast immer so hart für uns gearbeitet, und ich habe schon früh von Dir gelernt, mir Ziele zu setzen und sie konsequent zu verfolgen."

Schwere Zeiten durchgemacht

Stärke zeigen, aber auch Schwächen. Lyles hat keine Probleme damit. "Ich hatte die Lernstörungen ADS und Legasthenie", sagte er in Doha, in der High School sei er häufig "isoliert" gewesen und habe "viel geweint". Die Eltern ließen sich scheiden, da war Lyles 13 Jahre alt. Auch "Phasen der Depression" habe er "durchgemacht", die Leichtathletik war sein "Ausgang" aus dieser dunklen Zeit, seine Mutter unterstützte ihn dabei. "Du kannst dir nicht vorstellen, welchen Einfluss Du bis heute auf mein Leben hast. Niemand ist stärker meine Mom und eines Tages möchte ich so sein wie Du", schrieb der US-Sprinter weiter und beendete seine Liebeserklärung mit den Worten: "Es haut mich um, dass ich eine Mutter wie Dich habe." Nicht nur viele Amerikaner lieben solche Geschichten.