Marathon

Heißes WM-Gold für Marathonläuferin Chepngetich

Marathonläuferin Ruth Chepngetich hat die erste Goldmedaille bei der Leichtathletik-WM in Doha gewonnen. Die Kenianerin wurde im Nachtrennen bei extrem hohen Temperaturen ihrer Favoritenrolle gerecht und kam in 2:32:43 Stunden als Erste ins Ziel - mit der schlechtesten Siegerzeit der WM-Historie. Viele Läuferinnen mussten das Rennen erschöpft aufgeben.

Das erste nächtliche Marathon-Rennen in der mehr als 35-jährigen Geschichte von Leichtathletik-Weltmeisterschaften war im wahrsten Sinne des Wortes eine heiße Angelegenheit: Als der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, um Mitternacht Ortszeit in Doha den Startschuss abgab, zeigte das Thermometer noch immer mehr als 30 Grad Celsius an.

Für Titelverteidigerin Chelimo bleibt nur Platz zwei

Mit den schwierigen, weil schwül-heißen klimatischen Bedingungen kam die als Favoritin ins Rennen gegangene Jahresschnellste Chepngetich aber klar am besten zurecht: Die 25-Jährige war schon früh nach dem Start vorneweg gelaufen, sie bestimmte schließlich das gesamte Rennen selbstbewusst und beherzt. Auf der letzten Runde schaffte es die Kenianerin schließlich, die letzten noch mit ihr an der Spitze verbliebenen Kontrahentinnen entscheidend abzuhängen.

Für Titelverteidigerin Rose Chelimo aus Bahrain blieb am Ende in 2:33:46 Std. die Silbermedaille, auf Rang drei lief die bereits 39 Jahre alte Helalia Johannes aus Namibia (2:34:15 Std.). Sie verdrängte die ebenfalls 39-jährige Edna Kiplagat aus Kenia auf Platz vier. Der Deutsche Leichtathletik-Verband hatte in diesem Jahr keine Marathon-Starterinnen bei der WM.

Ergebnisse Leichtathletik, Marathon, Frauen, Rennen Gold KEN Ruth Chepngetich Silber BRN Rose Chelimo Bronze NAM Helalia Johannes 4. KEN Edna Ngeringwony Kiplagat 5. BLR Wolha Masuronak Alle Platzierungen

Hoher Flüssigkeits- und Energieverlust

Viele Läuferinnen mussten das Rennen körperlich erschöpft aufgeben.

Von den 68 Läuferinnen, die am Nacht-Rennen in Doha teilnahmen, kamen nach offiziellen Angaben 23 nicht ins Ziel. An den Verpflegungsstationen des sechs Kilometer langen Rundkurses war zwar reichlich Wasser geflossen, dazu kühlten die Athletinnen ihre Haut immer wieder mit Schwämmen. Doch das reichte bei vielen bei Weitem nicht aus, um den hohen Flüssigkeits- und Energieverlust auszugleichen. Bis etwa zur Hälfte des Rennens hatten bereits knapp zehn Läuferinnen aufgeben müssen.

Weitere Nachtrennen an der Waterfront

In den kommenden Tagen wird es auf dem Rundkurs an der Waterfront von Doha noch weitere Nachtrennen um Gold, Silber und Bronze geben. Am Samstagabend (28.09.19,22.30 Uhr, im Liveticker auf sportschau.de) starten Geherinnen und Geher über 50 km, am Sonntag (22.30 Uhr) folgt das 20 km Gehen der Frauen. Gegen Ende der WM sind über diese Strecke dann die Männer an der Reihe (Freitag, 04.10.19, 22.30 Uhr), bevor am folgenden Tag um 23.00 Uhr der Marathon der Männer gestartet wird.