Siebenkampf

Siebenkampf - Johnson-Thompson auf Gold-Kurs

Tag zwei im Siebenkampf bei der Leichtathletik-WM in Doha: Die Britin Katarina Johnson-Thompson liegt mit 5.976 Punkten vor dem abschließenden 800-m-Lauf auf Kurs WM-Titel. Topfavoritin Nafissatou Thiam (5.839) wird wohl "nur" Silber bleiben. Erstmals in der WM-Geschichte ist keine Deutsche dabei.

Siebenkämpferin Katarina Johnson-Thompson ist "nur" noch einen soliden 800-m-Lauf vom Gewinn der WM-Goldmedaille entfernt. Die Britin stellte am Donnerstag (03.10.2019) mit persönlicher Bestleistung im Speerwurf von 43,93 m die Weichen für den WM-Sieg. Damit hielt die 26-Jährige ihre ärgste Verfolgerin Nafissatou Thiam auf Distanz. Der Titelverteidigerin und Olympaisiegerin stellte mit dem Speer zwar eine Saisonbestleistung im Khalifa International Stadium auf (48,03 m). Doch das reichte nicht, um den Abstand auf Johnson-Thompson, der nach dem Weitsprung auf mehr als 200 Punkte angewachsen war, entscheidend zu verkürzen.

Die Vize-Europameisterin von 2018 - Gold ging in Berlin an Thiam, ist die bessere 800-m-Läuferin und dürfte sich den ersten großen Triumph ihrer Karriere in der letzten Disziplin (ab 23.15 Uhr, live bei sportschau.de/doha) nicht mehr nehmen lassen.

Thiam lässt Punkte im Sand liegen

Johnson-Thompson hatte zu Beginn des zweiten Wettkampftages ihre Führung ausgebaut. Der Britin gelang mit 6,77 m der weiteste Versuch im Weitsprung. Nafissatou Thiam ließ derweil Punkte im Kampf um Gold liegen. Sie kam auf 6,40 m und verlor im Vergleich zu Johnson-Thompson mehr als 100 Punkte.

Britin stark über 200 m

Mit einer sehr starken Vorstellung hatte sich Johnson-Thompson nach dem ersten Tag an die Spitze der Siebenkampf-Konkurrenz gesetzt. Nach zwei persönlichen Bestleistungen und einem guten Hochsprung-Ergebnis nutzte die Britin ihre Vorteile über 200 m und zog im letzten Wettkampf des Mittwochs (02.10.19) wieder an Thiam vorbei. Die Belgierin gewann zwar in 24,60 Sekunden ihren Vorlauf und blieb nicht weit über ihrer Bestzeit (24,40). Ihre Rivalin legte aber eine 23,08 hin.

Zum ersten Mal in der WM-Geschichte ist keine deutsche Athletin am Start. Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer sagte ihren Start in Katar ab. Eine Knieverletzung verhinderte eine gute Vorbereitung der 27-Jährigen auf die Titelkämpfe. Das große Ziel der Hessin sind nun die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr.

Johnson-Thompson überrascht mit der Kugel

Thiam hatte wie erwartet das Kugelstoßen dominiert und mit 3.118 Punkten zum ersten Mal die Führung übernommen. Die 25-Jährige stieß schon im ersten Versuch 15,22 m und schockte damit ihre Gegnerinnen. Auch ihre große Konkurrentin, die bis dahin Rang eins belegt hatte, konnte da nicht im Ansatz mithalten. Mit ihren 13,86 m verbesserte Johnson-Thompson ihre persönliche Bestleistung allerdings um satte 71 Zentimeter - und lieferte damit auch in der dritten Disziplin ab.

Verpatzter Hochsprung von Thiam

Beim Hochsprung hatte Thiam noch wichtige Punkte liegengelassen. Mit den 1,95 m blieb sie sieben Zentimeter unter ihrer in diesem Jahr aufgestellten persönlichen Bestleistung. Johnson-Thompson schaffte es ebenfalls über 1,95 m.

Johnson-Thompson startet mit persönlicher Bestleistung

Zu Beginn der Siebenkampf-Konkurrenz hatte die Britin über die 100 m Hürden in 13,09 Sekunden nicht nur eine persönliche Bestleistung hingelegt, sondern zugleich Thiam um 40 Punkte distanziert. Die 13,36 Sekunden waren für die Belgierin allerdings ebenfalls Saisonbestleistung.