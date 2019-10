Speerwurf

Vetter und Weber mit einem Wurf im Speer-Finale

Titelverteidiger Johannes Vetter und Julian Weber sind im Eiltempo ins Finale der Speerwerfer bei der Leichtathletik-WM in Doha eingezogen. Die beiden Deutschen in der Qualifikationsgruppe A brauchten nur einen Wurf.

Sechs Athleten hatten sich am Samstag (05.10.19) bereits an den für die sichere Qualifikation fürs Finale nötigen 84 Metern die Zähne ausgebissen. Dann kam Titelverteidiger Johannes Vetter, packte erst einen aus und seine Sportsachen kurz darauf wieder zusammen. Mit beeindruckenden 89,35 Metern qualifizierte sich der 26-Jährige mit dem ersten Wurf. Es folgten drei weitere Werfer, die unter der geforderten Weite blieben, bevor Vetters Teamkollege Julian Weber ebenfalls mit einem Wurf den Endkampf erreichte. Dass der Speer des 25-jährigen Mainzers "nur" bei 84,29 Metern landete, tat der Freude keinen Abbruch. Das Finale findet am Sonntag (06.10.19) um 18.55 Uhr statt.

Röhler und Hofmann in Gruppe B

Mindestens zwölf Athleten sind dann mit dabei, zur Halbzeit sind gerade mal vier qualifiziert. Vetter gehört genauso zu den Titelanwärtern wie Thomas Röhler und Andreas Hofmann, die ab 17 Uhr in der zweiten Qualifikationsgruppe am Start sein werden. Weber sagte, er sei sehr hoffnungsvoll, dass alle Vier ins Finale kommen. Mit den Plätzen fünf und drei in der Weltjahresbestenliste, die Röhler und Hofmann innehaben, wäre alles andere aber auch eine Überraschung. Sogar ein Dreifacherfolg erscheint möglich.

Vetters Ausrufezeichen - und Webers Dank

Vetter hat sein erstes Ausrufezeichen bereits gesetzt - und damit seine starke Form nach dem Comeback unterstrichen. Nach zwei Monaten Verletzungspause hatte er schon beim Kontinentalvergleichskampf gegen die USA überzeugt. Dabei landete sein Speer sogar bei über 90 Metern.

Die Erwartungen an Weber sind nicht so hoch wie die an die Kollegen. Der 1,90-Meter-Mann vom USC Mainz hatte sich eigentlich gar nicht für die WM qualifiziert. Doch weil der Potsdamer Bernhard Seifert aufgrund seiner stark abfallenden Form auf seinen Start verzichtete, kann sich Weber nun auf der großen Bühne präsentieren. Mit seiner Finalteilnahme hat er seine Nachnominierung bereits gerechtfertigt. "Danke Berni", sagte Weber der Sportschau. "Ich habe für ihn mitgeworfen. Ich bin ihm wirklich dankbar." Wobei es auch bei ihm noch Luft nach oben gibt: Seine Saisonbestleistung liegt bei 86,86 Metern, der persönliche Rekord bei 88,29.