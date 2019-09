01:48 min | 30.09.2019 | Das Erste Speerwurf der Frauen: Hussong haut einen raus Christin Hussong hat bei der Leichtathletik-WM in Doha in der Speerwurf-Qualifikation mit 65,29 m ihre Medaillenambitionen untermauert. Für Annika-Marie Fuchs reichte es nicht fürs Finale.

Speerwurf

Hussong untermauert Speerwurf-Medaillenambitionen

Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong ist souverän ins WM-Finale in Doha eingezogen. Die DLV-Werferin übertraf die geforderten 63,50 m gleich im ersten Versuch deutlich. Annika-Marie Fuchs schied bei ihrem WM-Debüt dagegen aus.

65,29 m im ersten Versuch - Christin Hussong sparte in der Qualifikation nicht nur wertvolle Kräfte, sondern sendete auch eine eindrucksvolle Kampfansage an die Konkurrenz. Von den 31 Teilnehmerinnen warf am Montag (30.09.19) nur die Chinesin Huihui Lyu, WM-Zweite von 2015, weiter als die 25-Jährige aus Zweibrücken: 67,27 m. Bundestrainer Mark Frank zog im ZDF ein kurzes Fazit: "Wir haben das erhofft und erwartet, dass Christin mit nur einem Wurf ins Finale einzieht. Sie ist schließlich eine Mitfavoritin auf die Medaillen."

Ergebnisse Leichtathletik, Speerwurf, Frauen, Qualifikation, Gruppe A 1. q CHN Shiying Liu 2. q SLO Martina Ratej 3. q IND Annu Rani 4. q CZE Nikola Ogrodnikova 5. q AUS Kelsey-Lee Barber 12. GER Annika Marie Fuchs Alle Platzierungen Leichtathletik, Speerwurf, Frauen, Qualifikation, Gruppe B 1. Q CHN Huihui Lyu 2. Q GER Christin Hussong 3. q CZE Barbora Spotakova 4. q USA Kara Winger 5. q BLR Taziana Chaladowitsch Alle Platzierungen

Hussong gibt sich selbstbewusst

Annika-Marie Fuchs war zum ersten Mal bei einer Leichtathletik-WM dabei.

Dazu zählt sich auch Hussong selbst: "Es gibt sicher acht Leute, die um Gold mitwerfen - aber ich zähle mich dazu", hatte sie im Vorfeld des WM-Wettkampfs gesagt. Und nach der Qualifikation fügte sie im ZDF hinzu: "Ich wusste, dass ich topfit bin. Ich wollte den Versuch auf Sicherheit werfen, dafür sind 65 Meter schon ganz gut. Im Finale zählen die aber gar nichts."

Mit 66,59 m von ihrem Diamond-League-Sieg in Lausanne liegt die Deutsche an Position fünf der Jahresweltbestenliste. Vier Werferinnen hatten vor Doha in der laufenden Saison die Siegesweite der Tschechin Barbora Spotakova von der WM 2017 (66,76) übertroffen, an der Spitze die Chinesin Lyu Huihui (67,98).

Die U23-Europameisterin Annika-Marie Fuchs aus Potsdam warf in der Qualifikation nur 58,16 m - das reichte nicht, um einen der zwölf Finalplätze zu erreichen.