Ryzih im Stabhochsprung-Finale - Bauer draußen

Mit Lisa Ryzih hat eine von zwei DLV-Stabhochspringerinnen bei der WM in Doha das Finale erreicht. Für WM-Debütantin Katharina Bauer war dagegen bereits die Anfangshöhe in der Qualifikation zu hoch.

Bei 4,20 m ging Katharina Bauer vom TSV Bayer 04 Leverkusen am Freitag (27.09.19) in ihrer Qualifikationsgruppe in den Wettkampf, schaffte es aber in ihren drei Versuchen nicht, die Latte fehlerfrei zu überwinden. 2018 hatte sie wegen ihrer seit der Kindheit bestehenden Herzprobleme einen Defibrillator eingesetzt bekommen. Sechs Wochen nach der Operation startete sie wieder bei einem Wettkampf und übersprang direkt 4,20 m. Später qualifizierte sie sich für die Hallen-EM im März 2019 und kam dort auf Rang 14.

Für die 28-Jährige erfüllte sich mit ihrem ersten Start bei einer Weltmeisterschaft ein Traum - dank des Weltverbandes IAAF. Zwar übersprang sie im Vorfeld der WM nicht die geforderte Norm, sie wurde aber dank ihrer Hallenleistung von 4,55 m eingeladen. Im kommenden Jahr will sie bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei sein.

Ergebnisse Leichtathletik, Stabhochsprung, Frauen, Qualifikation, Gruppe A 1. Q USA Katie Nageotte 1. Q GBR Holly Bradshaw 1. Q ANA Anschelika Sidorowa 1. Q CAN Alysha Newman 1. Q BLR Iryna Schuk 9. Q GER Lisa Ryzih Alle Platzierungen Leichtathletik, Stabhochsprung, Frauen, Qualifikation, Gruppe B 1. Q GRE Ekaterini Stefanidi 1. Q USA Sandi Morris 3. Q CUB Yarisley Silva 4. Q USA Jennifer Suhr 4. Q VEN Robeilys Peinado GER Katharina Bauer Alle Platzierungen

Ryzih beschenkt sich selbst

Lisa Ryzih sprang an ihrem Geburtstag in der WM-Qualifikation Saisonbestleistung.

Für die Großereignis-erfahrene Ludwigshafenerin Lisa Ryzih lief es in Doha besser als für den WM-Neuling: An ihrem 31. Geburtstag übersprang sie im zweiten Versuch 4,60 m - und stieß danach noch auf der Matte einen Freudenschrei aus. Mit Saisonbestleistung ins Finale - besser hätte es für die Vize-Europameisterin von 2016 nicht laufen können. Die Leistung in der Qualifikation dürfte zusätzliche Motivation fürs Finale sein.

Im Khalifa International Stadium waren genau die von Ryzih übersprungenen 4,60 m für den direkten Einzug ins Finale gefordert. Insgesamt werden am Sonntag (29.09.19, 19:40 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de) 17 Athletinnen um den Titel springen. Favoritinnen auf Gold sind Titelverteidigerin und Europameisterin Katerina Stefanidi aus Griechenland und Jennifer Suhr aus den USA.