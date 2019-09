Lavillenie-Drama in der Stabhochsprung-Qualifikation

01:49 min | 28.09.2019 | Das Erste Stabhochsprung: Ende von Lavillenies WM-Traum? Stabhochsprung-Mitfavorit Renaud Lavillenie hat bei der Leichtathletik-WM in Doha überraschend das Finale verpasst. Es dürfte die letzte WM-Medaillenchance des Franzosen gewesen sein.

Der französische Stabhochspringer Renaud Lavillenie hat völlig überraschend das WM-Finale verpasst. Mit Raphael Holzdeppe und Bo Kanda Lita Baehre meisterten zwei Deutsche die Qualifikation dagegen erfolgreich. Torben Blech schied aus.

6,05 m ist die Bestleistung von Renaud Lavillenie im Freien, 5,85 m ist der 33-Jährige in diesem Jahr schon gesprungen - doch in Doha präsentierte sich der Olympiasieger von 2012 und dreifache Europameister völlig von der Rolle: In der Qualifikation am Samstag (28.09.19) riss der Franzose die Latte bei seinen drei Versuchen über 5,70 m - und lag danach fassungslos im Innenraum des Stadions. Verständlich, denn Lavillenies Traum vom ersten WM-Titel in seiner Karriere erfüllt sich damit wieder nicht. 2009, 2011, 2015 und 2017 gewann er Bronze, 2013 die Silbermedaille. Trost bekam der Weltrekordler (6,16 m in der Halle) von seinem jüngeren Bruder Valentin, der nach übersprungenen 5,70 m im Finale steht.

Ergebnisse Leichtathletik, Stabhochsprung, Männer, Qualifikation, Gruppe A 1. Q USA Sam Kendricks 2. Q BRA Thiago Braz 3. Q ITA Claudio Michel Stecchi 4. Q CHN Bokai Huang 5. q FRA Valentin Lavillenie 11. GER Torben Blech Alle Platzierungen Leichtathletik, Stabhochsprung, Männer, Qualifikation, Gruppe B 1. Q POL Piotr Lisek 2. Q USA Cole Walsh 3. Q SWE Armand Duplantis 4. Q GER Raphael Holzdeppe 5. q BRA Augusto Dutra 6. q GER Bo Kanda Lita Baehre Alle Platzierungen

Holzdeppe und Lita Baehre im Finale

Nervenstark zeigten sich in der Qualifikation zwei Springer aus einem deutschen Trio: Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken, Weltmeister von 2013 und amtierender deutscher Meister, übersprang an seinem 30. Geburtstag 5,75 m im dritten Versuch. Bei der WM 2017 war er im Finale an seiner Einstiegshöhe, bei Olympia 2016 und der EM 2018 jeweils in der Qualifikation gescheitert. Dem 20 Jahre alten Bo Kanda Lita Baehre vom TSV Bayer 04 Leverkusen reichten 5,70 m, um einen der zwölf WM-Finalplätze zu buchen. Sein 24-jähriger Teamkollege Torben Blech schaffte nur 5,45 m, danach gab er wegen einer Rückenverletzung auf. Beide hatten sich zum ersten Mal in ihrer Karriere für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

28.09.2019 | Stabhochsprung: Zwei fliegen ins WM-Finale Routinier Raphael Holzdeppe und Newcomer Bo Kanda Lita Baehre haben bei der Leichtathletik-WM den Satz ins Stabhochsprung-Finale geschafft. Torben Blech dagegen hatte (Verletzungs-)Pech.

Kendricks, Duplantis oder Braz - Wer gewinnt Gold?

Der Kampf um die Medaillen findet im Khalifa International Stadium in Doha am Dienstag (01.10.19, 19.05 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de) statt. Favorit auf Gold ist der Jahresbeste (6,06 m) und Titelverteidiger Sam Kendricks aus den USA. Auch Europameister Armand Duplantis (Schweden) und Olympiasieger Thiago Braz (Brasilien) sind im Finale dabei.