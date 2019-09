00:30 min | 27.09.2019 | Das Erste "Blitz" Bolt schlägt in Berlin über 200 m ein Usain Bolts Weltrekordlauf 2009 in Berlin: Der Jamaikaner sprintet in (später korrigierten) 19,19 Sekunden ins Ziel.

Busemanns WM-Kolumne

Kolumne: Leichtathletik-Superstar verzweifelt gesucht

Ja, Christian Coleman hat sich über sein erstes WM-Gold gefreut. Aber nein, ein würdiger Nachfolger des jetzigen 100-m-Rentners Usain Bolt ist der Amerikaner nicht, merkt Frank Busemann in seiner WM-Kolumne aus Doha an.

In der Weltleichtathletik ist seit geraumer Zeit eine neue Stelle zu besetzen. Verlangt werden außergewöhnlichen Fähigkeiten in massenkompatiblen, nachvollziehbaren Aktivitäten, gepaart mit multinational verständlichen Soft Skills, die ein bis zehn Mal jährlich in ekstatisch anmutender Massenhysterie enden. Das Potenzial zur Weltmarke ist Einstellungsvoraussetzung. Jahreseinkommen: zehn bis 30 Millionen Dollar.

Das Vakuum will gefüllt werden

Das Loch nach Usain Bolt scheint groß, doch das Vakuum will gefüllt werden. Der Sprint ist die universal verständlichste Disziplin der Menschheit. Schnell laufen, von A nach B. Ganz einfach. Um einen Vergleich erzeugen zu können, hat man sich von den ursprünglich gelaufenen 100 Yards Ende des 19. Jahrhunderts auf eben diese 100 Meter geeinigt.

Kapiert jeder, will jeder, kann jeder. Die meisten leider nicht schnell. Da kommt der Staunfaktor ins Spiel. Top-Sprinter müssten in einer 30er-Zone wegen Geschwindigkeitsüberschreitung 25 Euro Strafe zahlen. Peanuts bei zehn Millionen im Jahr. "Speed is what we need." Beste Voraussetzungen, um sich unter 7,5 Milliarden Erdenmenschen als Bester zu küren.