Weltmeister im Erbsenzählen

Bo Kanda Lita Baehre will hoch hinaus - wie eigentlich alle Sportlerinnen und Sportler.

Und jetzt gucken wir also die Weltmeisterschaften. Die rackern sich ab, dass die Bahn blubbert und die Klamotten kleben. Der viertplatzierte Bo Kanda Lita Baehre, weiß einen Tag später noch nicht mal, dass er 15.000 Dollar gewonnen hat. Was?! Da haben wir es wieder! Der springt ja nur zum Spaß! "Ei, hat er fein gemacht!" Die Platzierung ist ihm schon klar, dafür macht er den Quatsch ja. Aber auf der anderen Seite will er auch wissen, was er kann, und einschätzen, wie viel das im Vergleich wert ist.

Spränge er nur für Geld, würde sich die Dosis irgendwann abnutzen. Den Spaß kann man aber nicht kaufen. Das Schöne ist die Individualität der Anforderung. Jeder muss seine Disziplin finden. Der eine springt, die andere läuft, der nächste zählt Erbsen. Die Problematik der letztgenannten Disziplin ist die fehlende Anerkennung diverser Sportverbände - und somit kann eine wettkampfbasierte Form der Vergleichbarkeit nicht durchgeführt werden. Vielleicht starte ich noch mal ein Comeback: Weltmeister im Erbsenzählen. Könnte was werden.

Draufhauen oder abhauen?

Jetzt könnte man meinen, dass Kinder nicht verlieren dürfen. Aber wie wollen wir Kinder begeistern, wenn alles gleich ist? Ob Erster oder Letzter - es ist egal. Gut oder schlecht, egal. Sich anstrengen oder chillen. Egal. Warum rast unser Herz, wenn wir einen vermeintlich fremden Menschen mit Deutschland-Trikot laufen, springen, werfen sehen? Weil wir mitfiebern.

Vor Zigtausenden vor Jahren hat die Evolution den Stress zum Überleben erfunden. Säbelzahntiger kommt, Fred zuckt kurz zusammen und hat die Wahl. Draufhauen oder abhauen. Mehr nicht. Äußerst spartanisch zum heutigen Vergleich. In beidem muss er ziemlich gut sein, wenn er eine Chance haben will. Heute ist der Säbelzahntiger 60.000 Dollar schwer und wir können die Begegnung mit ihm genau datieren. Und weil wir nicht alle im Stadion im Finale stehen können, wollen wir das irgendwie miterleben. Mitfiebern und sich freuen, haben ihren Ursprung in der Adrenalin-Ausschüttung der Evolution.

Wer mehr will, darf mehr wollen

Dabei muss ein vierter Platz nicht schlecht sein. Er kann aber auch undankbar sein. Das ist okay. Wer mehr will, darf mehr wollen. Wer mehr kann, muss mehr dürfen. Das Gefühl der richtigen Einschätzung entsteht genau in diesem Zusammenspiel von Sieg und Niederlage. Jeder kann sich verbessern, am Ende sogar immer besser werden. Dafür hat er hart trainiert, alles gegeben, auf vieles verzichtet. Für diesen einen Moment, der für alles entschädigt. Für diese Sekunde des Triumphs, wenn aller Druck entweicht und eine ungeheure Leichtigkeit durch den Körper strömt. Alle Schmerzen entweichen und Platz machen für die Vollkommenheit des Glücks.

Wer viel investiert, der bekommt viel zurück. Sport ist die Schule des Lebens. Nur in leicht. Trotzdem darf der Verlierer heulen. Nichts ist schlimmer als egal. Gewinnen ist geil. Und verlieren nicht schlimm. Wenn man daraus lernt ...