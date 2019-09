Busemanns WM-Orakel: Ein Speerwerfer wird's schon richten

Hussong müsste schon "einen raushauen"

Bei den Damen ist die Chinesin Huihui Lyu die dominierende Athletin der Saison, obwohl sie eine Vielzahl ihrer Wettkämpfe im Reich der Mitte bestritten hat. Trotzdem wird sie das Maß der Dinge sein. Europameisterin Christin Hussong müsste ein Wurf wie bei der EM rausrutschen, das ist schon zahlreichen deutschen Athletinnen gelungen, dann könnte es wieder eine Medaille für Deutschland geben. Vielleicht wird das ja bald im Duden eingetragen:

"Überraschungspenetranz oder 'einen raushauen' hat seinen Ursprung im deutschen Frauen-Speerwurf, in dem zahlreiche Athletinnen am Saisonhöhepunkt (meist EM, WM, Olympische Spiele) der Konkurrenz mit einem formidablen Wurf die Medaillen abknöpften."

Für die U23-Europameisterin Annika-Marie Fuchs kommt das noch zu früh, aber vielleicht zieht sie ins Finale ein.

Storl fehlt uns - Daumendrücken für Schwanitz

Im Kugelstoßen fehlt ein Name, der mit Kugelstoßen gleichgesetzt wurde: Kugelstorlen hieß es in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland. David Storl fehlt dieses Mal verletzt beziehungsweise uns. Die Goldmedaille geht mit über 22,50 Metern an die ganzen Drehtstoß-Akrobaten, allen voran Olympiasieger Ryan Crouser.

Bei den Damen ist das alte Vokabular noch gebräuchlich. Christina Schwanitz kommt rechtzeitig in Fahrt und hofft offen auf eine Medaille. Da müsste schon viel zusammenkommen, aber warum nicht? Ich wäre dafür! Vorne wird die Chinesin Lijiao Gong relativ sicher Gold mitnehmen, dann kommt der Kampf um Platz zwei, den Athletinnen wie Chase Ealey oder Daniell Thomas-Dodd bestreiten. Eine bleibt auf der Strecke, da wäre also Platz auf der drei. Sara Gambetta und Alina Kenzel entwickeln sich im Schatten der großen Deutschen zusehends. Vielleicht rutscht ihnen am Saisonhöhepunkt einer raus.

Wierig, Wrobel und Hartig haben das Nachsehen

Auch Olympiasieger Christoph Harting dürfte froh sein, es überhaupt erstmal ins WM-Finale zu schaffen.

Im Diskuswurf wird das die Show des Schweden Daniel Stahl. Nach Belieben feuert er die Wurfgeräte über 69 Meter. Einzig der aus dem Mutterland des schnellen Bewegens - nämlich aus Jamaika - kommende Hüne Fredrick Dacres könnte ihm gefährlich werden. Eine Weltklassekonzentration auf höchstem Niveau.

Den deutschen Werfern um Martin Wierig und David Wrobel bleibt da nur das Nachsehen. Für Wierig könnte es vielleicht in den Endkampf gehen. Immer stand er im Schatten der großen Hartings. In dieser Saison ist er Deutschlands Bester. Im letzten Moment nominiert wurde auch Olympiasieger Christoph Harting. Mit einer Saisonbestweite von 66,01 Meter kein Wunder, doch ist die Häufigkeit der Fehl- beziehungsweise der missglückten Versuche in den vergangenen Jahren ein Problem. Für alle drei hat die Qualifikation oberste Priorität.

DLV-Diskus-Trio versucht das eigentlich Unmögliche

Bei den Frauen versuchen Nadine Müller, Kristin Pudenz und Claudine Vita den bronzenen Platz zu erreichen. Eigentlich ein unmögliches Unterfangen, da Seriensiegerin Sandra Perkovic von den beiden Kubanerinnen Yaime Perez und Denia Caballero in die Mangel genommen wird - und weil die drei einfach in einer anderen Liga werfen.

Müller besticht durch Klasse und Erfahrung, aber die beiden Jüngeren, Pudenz und Vita, entwickeln mit zunehmendem Alter diese taktvolle, stoische Explosivität, die man fürs Diskuswerfen benötigt.