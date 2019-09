Vorschau

Medaillenhoffnungen und Kritik bei der Wüsten-WM in Doha

von Bettina Lenner aus Doha

Mit einer Goldfavoritin, aber insgesamt wenigen klaren Medaillenchancen startet das deutsche Team in die am Freitag (27.09.2019, ab 16.06 Uhr live im Ersten und bei Sportschau.de) beginnende Leichtathletik-WM in Doha. Katar ist als Ausrichter der Titelkämpfe umstritten, die erstmals seit 2003 ohne Superstar Usain Bolt auskommen müssen.

Wer sich in diesen Tagen in Katar aufhält, wird sich jeden Schritt gut überlegen. Temperaturen um 40 Grad und Luftfeuchtigkeit von rund 85 Prozent - es ist brüllend heiß in Doha. Zwar wird das Khalifa-Stadion auf 24 Grad heruntergekühlt, das birgt jedoch Tücken. Denn nicht nur die Hitze selbst, sondern vor allem das Hin und Her zwischen klimatisierten und nicht-klimatisierten Bereichen bereitet Sorgen. "Wir machen uns bei 40 Grad warm und kommen dann ins Stadion, das runtergekühlt wurde. Da muss man aufpassen, dass man selber nicht zu sehr runterkühlt", warnte Sprinterin Gina Lückenkemper. Neben ökologischen Bedenken mitten in der weltweiten Debatte über den Klimawandel bleiben die Bedingungen extrem - vor allem für Marathonläufer und Geher, die ihre Wettkämpfe zwar nachts, aber bei brutaler Schwüle in der City bestreiten.

Kritik von Vetter und Mihambo

"Wenn es mal Funktionäre geben würde, die sich um die Sportler und nicht um die Kohle kümmern, wäre die WM wohl in ein Land vergeben worden, in dem es nicht so abartig hohe Temperaturen gibt", sagte Speerwerfer Johannes Vetter im Vorfeld der umstrittenen Wüsten-WM, die unter dubiosen Umständen in Katar gelandet sein soll. Was den Ausschlag für Doha gegeben hat, wird Gegenstand des Prozesses gegen den ehemaligen IAAF-Präsidenten Lamine Diack werden. Die Indizien deuten darauf hin, dass reichlich Geld zwischen Katarern und Entscheidern geflossen ist.

"Ich finde, die sozialen, politischen und Umwelt-Aspekte sollen bei der Vergabe mit einbezogen werden", monierte Weitspringerin Malaika Mihambo, die sich ein Mitspracherecht der Athleten wünscht: "Wir sind nicht in den Prozess involviert, wie internationale Wettkämpfe generell vergeben werden. Von daher heißt es für uns Athleten, dass wir uns damit abfinden müssen."

"Die Rahmenbedingungen sind sicherlich nicht optimal und leistungsfördernd, aber sie sind für alle gleich. Der späte Zeitpunkt, die klimatischen Verhältnisse - das sind echte Herausforderungen für die Athleten. Aber das ist alles nur ein Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, da werden wir ähnliche Temperaturen haben und vermutlich eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit." DLV-Präsident Jürgen Kessing

"Schön, in der Favoritenrolle zu sein"

Sowohl die Weltjahresbeste Mihambo als auch Vetter, der vor zwei Jahren in London als einziger DLV-Athlet Gold holte, haben bei aller Kritik dennoch auch in Doha große Ambitionen. "Ich will den WM-Titel erneut erobern", sagte Vetter, der nach Verletzungsproblemen zuletzt wieder in Top-Form gekommen ist. Als Deutschlands größte Goldhoffnung gilt allerdings Mihambo. Die Europameisterin sprang die sieben Meter in dieser Saison gleich reihenweise und steigerte sich auf 7,16 m. "Ich habe meine Wettkämpfe meistens mit rund 20 Zentimetern Vorsprung gewonnen - das gibt Selbstvertrauen. Ich finde es schön, in der Favoritenrolle zu sein", sagte die 25-Jährige.

In überragender Form sind auch Langstrecklerin Konstanze Klosterhalfen und Hindernis-Ass Gesa Felicitas Krause, die beide in diesem Jahr deutsche Rekorde aufstellten, sich in Doha aber Afrikas Übermacht stellen. Medaillenchancen dürfen sich zudem Kugelstoßerin Christina Schwanitz, die Sprintstaffel der Frauen um Lückenkemper und Tatjana Pinto, die Zehnkämpfer und Speerwerferin Christin Hussong ausrechnen.