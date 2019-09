"Muttertag" in Doha: Babys machen schnell und stark

Felix: "Ich arbeite mit einem komplett neuen Körper"

"Das vergangene Jahr war eine große Herausforderung für mich", sagte Felix. Nie und nimmer hätte sie damit gerechnet, so schnell wieder Edelmetall zu gewinnen. Im TV-Kanal des IOC erzählte sie vor der WM von der besonderen Erfahrung, die Frauen nach einer Geburt machen: "Im Moment bin ich weit weg von meiner Bestform, ich arbeite mit einem komplett neuen Körper."

Sponsor Nike wollte Bezüge kürzen

Dennoch hatte sie die Kraft, sich öffentlichkeitswirksam auch noch für die Rechte von Schwangeren einzusetzen. Ihr Ausrüster Nike hatte ihr nur einen um 70 Prozent geringeren Vertrag angeboten - trotz all ihrer Erfolge. "Wenn wir Kinder bekommen, riskieren wir finanzielle Einbußen während der Schwangerschaft und danach. Es ist ein Beispiel für eine Sport-Industrie, in der Regeln immer noch meistens für und von Männern gemacht werden“, schrieb sie in der "New York Times". Inzwischen hat der Großsponsor seine Vertragsklauseln angepasst - Felix aber einen neuen persönlichen Ausrüster gefunden.

Auch Hong Liu kommt spektakulär zurück

Den Gold-Tag für die schnellsten Mütter der Welt machte schließlich Hong Liu perfekt, die in der Nacht zum Montag (30.9.2019) über 20 km Gehen triumphierte - zum dritten Mal nach 2011 und 2015 . Im Gegensatz zu Felix hatte die Chinesin eine knapp zweijährige Babypause eingelegt, in ihrer ersten Saison als Mutter aber eine ebenso spektakuläre Rückkehr gefeiert.

Spotakova tourt seit Jahren mit Janek

Für glanzvolle Momente könnten bei dieser WM noch weitere Mütter sorgen. Speerwerferin Barbora Spotakova zum Beispiel. Die Tschechin hat den Beweis, dass Frauen nach einer Schwangerschaft häufig noch leistungsfähiger sind, bereits angetreten. Nach zwei Olympiasiegen brachte sie 2013 ihren Sohn zur Welt. Nur 15 Monate später wurde sie in Zürich Europameisterin, vor den Augen des kleinen Janek, den der Babysitter mit ins Letzigrund-Stadion gebracht hatte. Überglücklich drückte sie ihn nach ihrem Sieg an sich, gab aber zu, dass es nicht die beste Idee war, ihn mit ins Stadion zu nehmen: "Ich habe ihn die ganze Zeit weinen gehört." 2017 holte sie in London ihren zweiten WM-Titel. In Doha wird sie am Dienstag (1.10.19) im Finale wieder um Edelmetall werfen.

Schwanitz hat ihre "Krümel" immer bei sich

"Mama plus" - Christina Schwanitz.

Die einziger Mama im deutschen Team ist Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Die Sächsin hat 2017 Zwillinge zur Welt gebracht - zwei Jahre nach ihrem Titelgewinn bei der WM in Peking. Ihre "Krümel", einen Sohn und eine Tochter, trägt sie immer bei sich - als silberne Figuren an einer Halskette. Ein halbes Jahr nach der Geburt begann sie wieder mit dem Training, verlor in der Folge 23 Schwangerschaftskilos und feierte bei der EM 2018 mit Silber ein gelungenes Comeback. Nebenbei studiert sie auch noch Sozialpädagogik. Sie ist eben "Mama plus", wie sie selber sagt. Und ebenso ein Role Model für andere Sportlerinnen wie Fraser-Pryce oder Felix. Ein Vorbild letztlich für alle Frauen, die schaffen können, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. "Die Welt meint, du solltest mit einem Baby warten, bis du aufgehört hast", sagte Fraser-Pryce in Doha. "Aber ich hatte andere Pläne."