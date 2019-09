03:02 min | 30.09.2019 | Das Erste 200 m Frauen: Zwei mit persönlicher Bestzeit Tatjana Pinto und Lisa-Marie Kwayie haben bei der Leichtathletik-WM in Doha die Vorläufe über 200 m mit persönlicher Bestzeit bravourös gemeistert. Auch Jessica-Bianca Wessolly kam weiter.

200 m

Pinto und Kwayie stürmen ins 200-m-Halbfinale

Die beiden DLV-Sprinterinnen Tatjana Pinto und Lisa-Marie Kwayie haben sich jeweils mit persönlicher Bestleistung für das 200-m-Halbfinale bei der WM in Doha qualifiziert. Auch Jessica-Bianca Wessolly kam weiter.

Über die kurze 100-m-Sprintstrecke standen zwei deutsche Sprinterinnen im WM-Halbfinale in Doha - über 200 m sind es sogar drei: Die deutsche Meisterin Tatjana Pinto aus Paderborn und die Berlinerin Lisa-Marie Kwayie zeigten am Montag (30.09.19) in ihren Vorläufen sehr gute Leistungen. Pinto (22,63 Sekunden) als Zweite in ihrem Lauf und Kwayie (22,77 Sekunden) als Dritte qualifizierten sich direkt für die Vorschlussrunde, die am Dienstag (01.10.19, 20.35 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de) gelaufen wird. Vor allem die 27 Jahre alte Pinto darf sich Hoffnungen machen, ins Finale am Mittwoch (02.10.19) einzuziehen - wenn sie ihre Leistung noch einmal steigern kann.

Die 22-jährige Jessica-Bianca Wessolly aus Mannheim blieb in 23,10 Sekunden unter ihren Möglichkeiten und wurde in ihrem Lauf nur Sechste. Trotzdem schaffte sie es über die Zeitschnellsten-Regelung noch knapp ins Halbfinale.

Ergebnisse Leichtathletik, 200 m, Frauen, 3. Vorlauf 1. Q USA Brittany Brown 2. Q JAM Elaine Thompson 3. Q GER Lisa-Marie Kwayie 4. q SLO Maja Mihalinec 5. q DOM Marileidy Paulino Alle Platzierungen Leichtathletik, 200 m, Frauen, 4. Vorlauf 1. Q GBR Dina Asher-Smith 2. Q USA Dezerea Bryant 3. Q BAH Tynia Gaither 4. q NED Jamile Samuel 5. q CAN Crystal Emmanuel 6. q GER Jessica-Bianca Wessolly Alle Platzierungen Leichtathletik, 200 m, Frauen, 5. Vorlauf 1. Q NIG Aminatou Seyni 2. Q GER Tatjana Pinto 3. Q GAM Gina Bass 4. KAZ Olga Zafronova 5. BRA Lorraine Martins Alle Platzierungen

Kwayie ist "unglaublich glücklich"

Persönliche Bestzeit! Lisa-Marie Kwayie hat nach dem 200-m-Halbfinale gut lachen.

Bundestrainer Ronald Stein zeigte sich im ZDF vor allem mit dem Auftritt von Pinto zufrieden: "Das war eine tolle Vorstellung von ihr, ganz anders als gestern." Über 100 m hatte die deutsche Sprinterin das Finale deutlich verpasst. "Ich habe es geschafft, den Schalter umzulegen", sagte Pinto.

Die 23 Jahre alte Kwayie, die zum ersten Mal bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft dabei ist, ist happy, noch einmal über 200 m antreten zu dürfen: "Das war mein Ziel. Ich bin unglaublich glücklich, dass das auf dieser großen Bühne geklappt hat."

Wessolly haderte im Interview etwas mit sich: "Das war kein perfektes Rennen von mir. Ich war verkrampft, und im Sprint muss man eben immer locker bleiben." Dennoch reichte es für sie, einen der 24-Halbfinalplätze zu buchen.

Dina Asher-Smith Vorlaufschnellste

Schnellste in den Vorläufen war in 22,32 Sekunden Europameisterin Dina Asher-Smith (Großbritannien), die am Sonntag (29.09.19) Silber über 100 m gewonnen hatte. Olympiasiegerin Elaine Thompson (Jamaika) überzeugte in 22,61 Sekunden nicht. Titelverteidigerin Dafne Schippers (Niederlande) hatte ihren Start wegen einer am Vortag im Halbfinale über 100 m erlittenen Verletzung abgesagt.

Auch Marie-Josee Ta Lou (Elfenbeinküste), Bronzemedaillengewinnerin über 100 m, trat nicht an. Die neue 100-m-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika hatte ebenfalls auf einen Start über die halbe Stadionrunde verzichtet. Und die Weltjahresbeste Shaunae Miller-Uibo (Bahamas) konzentriert sich auf die 400 m.