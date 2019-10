05:30 min | 06.10.2019 | Das Erste Speerwurf-Finale: Vetter gewinnt Bronze Johannes Vetter hat bei der Leichtathletik-WM in Doha mit Bronze die Ehre der zuvor favorisierten deutschen Speerwerfer gerettet. Gold ging nach Grenada, Julian Weber spielte im Finale keine Rolle.

Speerwurf

Speerwerfer Vetter holt Bronze

Johannes Vetter hat bei der Leichtathletik-WM in Doha die Bronzemedaille gewonnen. Er musste sich Anderson Peters aus Grenada und Magnus Kirt aus Estland geschlagen geben.

Mit 85,37 Metern blieb Johannes Vetter hinter seinen Leistungen aus dem Vorkampf zurück, schaffte mit einem klaren Vorsprung auf den viertplatzierten Finnen Lassi Etelätalo aber Bronze. In London 2017 hatte Vetter Gold gewonnen. Es war die sechste Medaille für das Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in Doha.

"Ich habe heute nicht Gold verloren, sondern Bronze gewonnen", sagte Vetter und sprach im ZDF ein für sich sportlich wie persönlich schwieriges Jahr an. Zugleich gab er sich selbstkritisch, denn im Vergleich zu 2017 habe ihm die Stabilität gefehlt. "Aber das Niveau war heute nicht gut und nach der Quali hätte ich hier auch Gold holen können."

Peters gleich zu Beginn am weitesten

Anderson Peters aus Grenada hatte sich gleich zu Beginn mit 86,69 Metern an die Spitze gesetzt. Und nur er selbst übertraf sich: Im vierten Versuch warf er nochmal 20 Zentimeter weiter.

Magnus Kirt aus Estland kam mit 86,21 Metern im zweiten Versuch am nächsten heran. Er verletzte sich bei seinem fünften Versuch und musste so in der letzten Runde darauf hoffen, nicht noch vom Silberrang verdrängt zu werden.

Weber spielt vorne keine Rolle

Julian Weber, der erst durch den Verzicht von Bernhard Seifert zur WM reisen konnte, spielte bei der Medaillenvergabe keine Rolle. Seine 81,26 Metern im zweiten Versuch verbesserte er in den weiteren Versuchen nicht mehr.

"Ich bin unter die Top Acht gekommen, das war mein Ziel. Mit der Weite bin ich natürlich nicht so zufrieden", sagte Weber im ZDF.

Ergebnisse Leichtathletik, Speerwurf, Männer, Finale Gold GRN Anderson Peters Silber EST Magnus Kirt Bronze GER Johannes Vetter 4. FIN Lassi Etelätalo 5. CZE Jakub Vadlejch 6. GER Julian Weber Alle Platzierungen

Debakel für deutsche Speerwerfer im Vorkampf

Im Vorkampf hatten Thomas Röhler und Andreas Hofmann ein Debakel erlebt. Beide wollten eigentlich ein Wörtchen um die Medaillen mitsprechen, sie verpassten den Endkampf. Zuvor war sogar über einen möglichen Dreifachtriumph der deutschen Speerwerfer spekuliert worden.