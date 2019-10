Zehnkampf

Zehnkämpfer Kaul dreht auf - Sogar Gold ist möglich

Das wird ein hochspannendes Zehnkampf-Finale: Niklas Kaul liegt nach acht Disziplinen als Sechster in Reichweite einer Medaille. Sogar Gold ist möglich, denn seine Sahnedisziplinen kommen noch. Pierce Lepage führt. Weltrekordler Kevin Mayer ist raus.

Ein 21 Jahre alter deutscher Zehnkämpfer schickt sich an, gleich bei seinem WM-Debüt eine Medaille zu gewinnen. Niklas Kaul vom USC Mainz liegt nach acht von zehn Disziplinen als Sechster mit 6.822 Punkten in Reichweite des Siegerpodests - ganze 275 Punkte hinter dem Führenden. Und seine Paradedisziplinen, das Speerwerfen und die abschließenden 1.500 m, kommen noch. Kaul hatte seine Bestleistung im Diskuswerfen um 1,85 auf 49,20 m gesteigert, im Stabhochsprung stellte er seine Bestmarke mit 5,00 m ein und hörte danach auf. "Wenn alles normal läuft, wird der Typ Weltmeister", orakelte Experte Frank Busemann in der ARD.

Lepage führt vor Schkurenjow

In Führung liegt vor dem Speerwerfen der Kanadier Pierce Lepage (7.097) vor dem unter neutraler Flagge startenden Russen Ilja Schkurenjow (7.095) und den punktgleichen Maicel Uibo (Estland) und Damian Warner (Kanada/beide 7.073). Einen neuen Weltmeister gibt es in jedem Fall. Weltrekordler Kevin Mayer musste im Stabhochsprung - in Führung liegend - aufgeben. Er hatte sich im Hürdensprint zum Auftakt des zweiten Wettkampftages an der linken Wade verletzt.

Kazmirek beweist Kampfgeist

Nach Tiefschlag hoch hinaus: Kai Kazmirek.

Was wäre gewesen, wenn? Diese Frage hat sich Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) möglicherweise gestellt. Sein Ausscheiden beim Hürdensprint brachte ihn um alle Medaillenchancen. Dennoch machte der WM-Dritte von 2017 unverdrossen weiter und warf den Diskus auf 44,85 m - Saisonbestleistung. Im Stabhochsprung legte er noch einen drauf, stellte mit 5,20 m seine persönliche Bestleistung ein und lieferte das drittbeste Ergebnis im Feld ab. Den Speer warf er auf 60,08 m - ebenfalls Saisonbestwert. Mit 6.790 Punkten liegt er vor dem 1.500-m-Rennen dennoch aussichtslos zurück. Tim Nowak (SSV Ulm 1846) konnte mit 56,76 m im Speerwerfen genauso wenig zufrieden sein wie mit seinen 45,02 m im Diskusring. Im Stabhochsprung hatte er 4,90 m überquert. Er hat kurz vor Ultimo 7.325 Punkte auf dem Konto.

Desaster im Hürdenwald

Der zweite Wettkampftag hatte für die deutschen Zehnkämpfer denkbar schlecht begonnen. Kazmirek beraubte sich mit null Punkten aller Chancen, wie vor zwei Jahren noch Bronze zu holen. Er touchierte die dritte Hürde, trat die vierte um und war danach aus dem Rhythmus. Kopfschüttelnd zog er den Reißverschluss seines Trikots auf und ging neben der Bahn in Richtung Ziel. Den Wettkampf beenden wollte er dennoch nicht. Auf die Frage nach dem Warum antwortete sein Trainer Jörg Roos am ARD-Mikrofon: "Er ist Zehnkämpfer!" Bester Deutscher nach dem Hürdensprint war Kaul, der 14,64 Sekunden verbuchte. Nowak war in 14,60 Sekunden so schnell wie in der ganzen Saison noch nicht.

Kazmirek nach Tag eins noch Siebter

Nach dem ersten Tag hatte Kazmirek als aussichtsreichster Deutscher noch auf dem siebten Platz gelegen. Über die abschließenden 400 m hatte er gemeinsam mit dem Kanadier Pierce Lepage in 47,35 Sekunden die schnellste Zeit auf die Bahn gebracht. Kaul war Elfter (4.164), Nowak rangierte auf Platz 16 (4.090). "Superanstrengend" fand Nowak die Hatz durch die Disziplinen, die bei diesen Weltmeisterschaften anders als gewohnt ohne größere Pause absolviert werden.

Blessuren und eine falsche Weite

Während Mayer am ersten Tag zwei persönliche Bestleistungen ausstellte (100 m: 10,50 / Kugelstoßen 16,82), blieben die deutschen Athleten durchgehend unter bereits gezeigten Leistungen. Dafür gab es Gründe. Kazmirek plagt sich schon die gesamte Saison mit Achillessehnenproblemen, Kaul fasste sich zwischendurch immer wieder an sein rechtes Knie. "Er hat ein bisschen Probleme mit dem Sprungbein. Das ist schon nach den 100 Metern aufgetreten", klärte Bundestrainer Christopher Hallmann auf. Kaul hatte zudem Ärger mit der Weitenmessung beim Weitsprung. Für seinen ersten Versuch, der für alle gut sichtbar deutlich weiter war, wurden 6,32 m angezeigt. Der Deutsche Leichtathletik-Verband legte erfolgreich Protest gegen die Wertung dieses Sprungs ein: Er wurde im Nachgang auf 7,19 m korrigiert.