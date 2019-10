01:02 min | 05.10.2019 | Das Erste

Japaner Yamanishi holt Gold über 20 km Gehen

Der Japaner Toshikazu Yamanishi hat bei der Leichtathletik-WM in Doha Gold über 20 km Gehen gewonnen. Silber ging an den Russen Wassili Misinow, Bronze an den Schweden Perseus Karlström. Die Zieleinläufe.